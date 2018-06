‘Sexy por accidente’; Amy Schumer, a favor de la autoestima

Testigo y convencida de que la belleza es primordial para alcanzar la felicidad y los objetivos laborales, Renee Bennet se muestra infeliz e incompleta, su fisonomía no se adapta a los estereotipos de belleza, establecidos en los medios de comunicación. En su día a día se comporta como una mujer insegura, pero después de una rutina de ejercicio, en la que tiene un accidente, ella cree que su físico ha cambiado para bien. Ahora muestra una confianza en la que su comportamiento se muestra desinhibido y sin tapujos, este es el preámbulo de Sexy por accidente, comedia protagonizada por Amy Schumer quien reveló que siente cierta afinidad con su personaje, pues nadie está exento de experimentar inseguridades, sin embargo, el amor a uno mismo de una u otra forma es primordial para salir adelante.

“Definitivamente me he sentido insegura en distintos episodios de mi vida, de hecho, no fue hace mucho y creo que es algo con lo que tienes que estar batallando por siempre, tienes que batallar arduamente para amarte a ti mismo. Para desarrollar autoestima no hay una fórmula que personalmente haya inventado, pero creo que es importante que la gente se mire a si misma en su interior y tengan confianza en quiénes son en realidad y que lo hagan. Es decir, lo que son y no cómo lucen”, subrayó.

A lo largo de 110 minutos, el filme va presentando diferentes situaciones, en las que Renee mostrará su físico a la menos provocación, sin embrago ¿qué es lo que ve la protagonista?, pues esto nunca es exhibido en el filme, con base en esto Shcumer hizo una revelación a Excélsior en torno a esta situación.

“Esa es una buena pregunta, es una muy buena pregunta, nadie me la había preguntado aún y realmente no sé qué contarte (risas), pero es divertido porque mucha gente asume que creen saber lo que ella ve y dicen: por qué escogió ser alguien delgada, cuando en realidad no saben lo que estoy viendo, pero con certeza puedo decirte que no es alguien que sea delgado”, indicó.

“Teniendo como trasfondo el mundo de la moda y también las puertas que se le abren a la gente bonita, la rubia comparte si en el medio en el que se desenvuelve este tipo de gente llega a sus objetivos con menores esfuerzos que una persona que no es tan agraciada “Creo que la gente bien parecida tiene una ventaja para llegar más rápido pero también tienes que ser inteligente, tener talento y tener las capacidades para un trabajo, ese es el tipo de gente que inevitablemente va a llegar más lejos; la belleza no te va a llevar tan lejos, también la belleza puede fallar, mejor desarrolla una habilidad antes de que todo se vaya a la mierda”, manifestó.

Finalmente, y como uno de los mensajes del filme, la actriz de Esta chica es un desastre aseguró sentirse conforme con lo que ve en el espejo cuando se mira en la mañana, incluso es capaz de prescindir del maquillaje, pero en caso de necesitarlo le gusta hacer uso de técnicas naturales.

“Cuando me miro me sonrío a mí misma en el espejo y déjame decirte que en la luz adecuada luzco genial, aunque también está la mala iluminación, pero la mayor parte del tiempo me siento contenta. Sabes, me siento contenta conmigo misma. Cuando siento que necesito color me aprieto las mejillas, siento cómo se acumula la sangre ahí (risas)”, puntualizó.