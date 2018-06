Se despide el Tri con triunfo

La Selección Mexicana se va a Rusia entre abucheos de su gente y el “Fuera Osorio” en varios sectores de las gradas del Estadio Azteca. El Tricolor tuvo oportunidades para golear a Escocia, a la que venció 1-0 con gol de Giovani dos Santos, pero la afición que abarrotó el inmueble estuvo tan inconforme que en la recta final del partido la agarró contra el técnico e incluso coreó oles a favor de Escocia, apagados por el silbatazo final.

Lo que debió de ser una despedida con toda la buena vibra rumbo a Rusia terminó en tanto coraje que incluso el sonido local tuvo que intervenir poniendo el “Cielito Lindo” que tuvo poco coro, a diferencia de “Adiós Amor” de Christian Nodal que sí logró apagar la inconformidad, tanto como “México lindo y querido” de Jorge Negrete.

Y eso que el Tri estuvo todo el partido encima de Escocia y si no goleó fue por la falta de contundencia, situación que no es propiamente culpa de Osorio.

El técnico colombiano no ha logrado hacer click con la afición en casi tres años, a diferencia del vínculo generado con los jugadores.

Tres horas antes del partido, la FMF anunció el recorte de Jesús Molina, Jürgen Damm y Oswaldo Alanís, un golpe duro para ellos, pero con fuerza para respaldar a elementos como el tan criticado Giovani.

Por eso tras su gol, al 13′, Gio dribló a sus propios compañeros que corrieron a felicitarlo y se encaminó a la banca para agradecer a Juan Carlos Osorio por la confianza.

En la jugada que le dio el triunfo a México, el jugador del Galaxy “guardó” la pelota pegada al poste izquierdo luego de una combinación con su gran amigo Carlos Vela.

Contraste de opiniones

Porque el DT podrá no conquistar a la gente, pero a sus jugadores los tiene en la bolsa.

Hace una semana Javier Hernández lo calificó como un genio. Hoy el técnico fue el menos culpable en una práctica de tiro a gol.

Miguel Layún e Hirving Lozano cimbraron los postes, Raúl Jiménez falló un cabezazo, la defensa escocesa salvó goles cantados de Layún y “El Tecatito” Jesús Manuel Corona, este último tan brillante en el mano a mano como pésimo en la definición, tanto como “El Chucky”.

Oribe Peralta anotó en fuera de lugar, Vela tomó malas decisiones frente al marco rival. Marco Fabián probó al portero con un cañonazo de media distancia, Jonathan y Héctor Herrera también pusieron a sudar al guardameta.

Pero los aficionados ahogaron el grito de gol tantas veces que no hallaron mejor forma de desgastar la garganta que con silbatinas hacia el equipo mexicano, en un pletórico Estadio Azteca.

Este domingo los futbolistas tendrán una convivencia con sus familias antes de partir con destino a Copenhague, con escalas en Amsterdam y París, para su último ensayo previo al Mundial, para afinar detalles que puedan enamorar a sus aficionados.