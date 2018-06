Se queda corto titular de la CEDH

Se queda corto el titular de la CEDH…Al que todo hace indicar, que sí que le ha faltado el ir más allá, para hacer valer la Ley y el respeto a las garantías individuales, es al “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro González, por como hasta ahora ha quedado en nada o en la mera recomendación, el dignificar las barandillas de las comandancias policíacas municipales. ¡Zaz!

En lo que es una exigencia ciudadana que aflorara a raíz de la comentada muerte del joven Genaro, de 28 años de edad, ocurrida el pasado 2 de mayo en Navojoa, después de ser encontrado sin vida en una de las celdas preventivas, luego de haber sido detenido junto con un amigo al ir un auto con placas vencidas, y es que aunque lo reportaron como suicidado, la sospecha que hay es de que lo mataron. De ese pelo.

Pues derivado de ese trágico caso que consternara a los navojoenses y sonorenses en general, y por el cual ya hay tres agentes detenidos y uno huyendo; así como el haberse cesado al director de la Policía de ese quemado municipio desgobernado por el taliPAN; lo que es la González Avilés y compañía, además de hacer las investigaciones de rigor, procedieron a inspeccionar esos centro de detención. ¡Ñácas!

De ahí que como era de esperarse, esa revisada arrojó que esos separos policíacos estaban “de la tiznada”, por no decir más feo, al no cumplir con las más mínimas medidas de seguridad y condiciones para brindarles un trato humano a los arrestados temporalmente por faltas administrativas en su mayoría, por estar como unos auténticos cochitriles insalubres, al estilo de las mazmorras de la Santa Inquisición.

Porque de entrada la falla más básica con la que se toparon los visitadores de la CEDH, es de que esas áreas de reclusión no contaban con cámaras de seguridad para monitorear a los detenidos y lo que ahí sucede, porque de haber cumplido con esa disposición, es obvio que habrían sabido cómo es que murió Genero, al no creerse que se haya ahorcado con un cordón de zapato, eso por los golpes que presentaba.

Y como por el estilo detectaron que están en Hermosillo, y de seguro que en el resto de los municipios, tocante a esa carencia de video-vigilancia, es por eso del sentir que hay, de que el ombudsaman sonorense se ha quedado corto a la hora de exigir que corrijan esas fallas, por ser vital para esclarecer cualquier irregularidad que se suscite y más cuando es mortal, en aras de evitar que siga habiendo más Genaros.

Otra buena minera de la “Gober”…Y entre tanta grilla que hay hoy en día, por ser época electoral o de elecciones, la que dan cuenta que no se aquilató en su justa dimensión, es la buena nueva que recién diera a conocer la gobernadora, Claudia Pavlovich, como es la construcción de lo que será la Mina Sonora Litio en Bacadehuachi, a partir del venidero mes de septiembre. De ese vuelo.

Ya que según lo anunciado por Pavlovich Arellano, con la instalación de ese complejo mineral internacional se confirma que ya se está viviendo un antes y un después en el ramo minero, toda vez que Sonora fortalecerá su presencia en el mapa mundial de la minería, ya que se convertirá en el primer Estado productor de litio en México, que es el que se usa para las baterías de los automóviles eléctricos.

Y nomás para que se den una idea del impacto económico que tendrá ese proyecto impulsado por la compañía Bacanora Lithium, en alianza con el consorcio ICA Flour, cuyos representantes son Mark Honen y Pedro García Azofra, es que significará una inversión de 420 millones de dólares y generará mil 200 empleos en la etapa de edificación, lo que deja ver la magnitud que tendrá. Ni más ni menos.

Casi por nada es que entre la “Gober” y el Secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, ponderaran o destacaran el como con ese logro que pretenden concretar el primer trimestre del 2020, ya se estará pasando al siguiente nivel en ese rubro, al proyectarse que por estos lares se exploten los yacimientos más grandes de litio del mundo, con lo que se reafirmará el liderazgo minero de la región. ¡Qué tal!

Es por lo que consideran que así está ese nuevo acierto de la Mandataria, y con un efecto multiplicador, por igualmente contemplar privilegiar la proveeduría y mano de obra sonorense. Así el progreso.

A la alza las muertes por rickettsia…A como han seguido estando de funestos los reportes epidemiológicos, como el último dado a conocer por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez, la que sí que ha continuado representado una alerta, es la mortal enfermedad de la rickettsia, causada por la mordedura de garrapatas. De ese tamaño.

Si se analiza que hasta ese saldo ventilado por Álvarez Hernández, al registrarse un nuevo caso de rickettsiosis, que también es identificada como fiebre manchada, ya sumaban 25 en lo que va del 2018, con un total de ¡¡12 muertos!!, lo que pone de manifiesto lo fatal que es, porque de acuerdo a esas fatídicas estadísticas, casi la mitad de las personas que la contraen mueren o no viven para contarlo.

A no ser y que estén fallando en las medidas preventivas para lograr un oportuna detección, y más aún cuando el propio funcionario operativo en cuestión reconociera, que sólo hay una alta probabilidad de cura cuando la atienden a tiempo o en los primeros tres días en que aflora, vía el suministro inmediato del antibiótico denominado doxiciclina, porque de lo contrario hay un verdadero peligro de muerte. ¡Ups!

Sin embargo y a pesar de la gravedad de ese padecimiento generado por la gente que convive con los perros sin asearlos adecuadamente, ciertamente que no se ha visto que hayan implementado una campaña permanente, aún y cuando la Entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a esa incidencia, lo que es un reflejo de que les falta mucho por hacer al respecto, no obstante y que es algo que urge.

Es por eso del sentir que hay, de que aún se continúa esperando más el subsecretario de Salud, Félix Higuera Romero, porque a pesar de su buena voluntad, pero no se ha visto una mejoría con relación a ese mal.

¿“Escupe pa´ rriba” cabecilla del PT?…Quien vaya que está haciendo valedero aquello de que, ¡se haga la justicia en los bueyes de mi compadre!, es el de por sí grillo cabecilla del Partido del “Trabajo” (PT), Jaime Moreno Berry, por ahora estar exigiendo que se respeten las garantías de los ciudadanos de Yécora, ante los operativos policiales que están haciendo las fuerzas federales. ¡Tómala!

Toda vez que derivado de la comentada ejecución del ex alcalde de Ónavas, Manuel Munguía Estrella, al que acribillara un comando armado que ingresara a esa población, es que implementaran un frente de vigilancia conformado por las diferentes corporaciones policíacas, incluido el Ejército, como incluso ellos lo demandaran, pero como han estado “tocando” a sus gentes, es que está poniendo el grito en el cielo.

Luego de que el mismo Moreno Berry ventilara, que algunos de los pobladores a los que les han cateado sus casas los de la PGR, y no precisamente por andar en buenos pasos, pertenecen a la planilla de regidores de la candidata a la Presidencia Municipal, Isabel Adriana Espinoza Valenzuela, de ahí solito se hiciera harakiri, por estar defendiendo lo que a todas luces parece indefendible. ¡Pácatelas!

Y es que a la usanza de Jaime, salió con el cuento de que están haciendo blanco de esas cateadas a quienes han denunciado al crimen organizado, pero “pos” que credibilidad pueda tener, cuando recién dijo lo mismo al entrar a abogar por el boxeador y hoy “candidote” a diputado, Orlando “Siri” Salido, quien robara “cheve” de un Oxxo, pero después le sacaron un video con el que lo desmintieron. ¡Palos!

Ex Jurídicos se le voltean al Isssteson…Con la novedad de que los jubilados que están tratando de abu$ar del de por sí raquítico presupuesto del Isssteson, al por la vía legal querer que les nivelen o aumenten sus de por sí altas pensione$, resulta que están siendo representados por quienes antes cobraban como Jurídicos de esa institución de salud, lo que exhibe la alevosía y ventaja o el chanfle que llevan.

Eso porque no se necesita tener dos de inteligencia en la frente para caer en cuenta que eso demuestra que tales leguleyos y ex funcionarios del ese Instituto se están aprovechando de que ahora están del otro lado, para “echar mano” de los vacíos legales que saben que tiene el marco jurídico que lo regula y así intentar saquear aún más sus finanzas, ahora a través del Fondo de Pensiones. Así el agandalle.

No en balde de la percepción que hay, de que dichos litigantes pudieran ser los que han estado alentado esos juicios de quienes aún quieren más pensión, al simplemente no tener llenadera, razón por la cual es que el director del Isssteson, Pedro Contreras López, se viera en la necesidad o urgencia de salir a ventilar esa vaquetonada, a la que no por nada hasta de fraude la tipificaran, al ya presentar varias demandas.

Así está ese exce$o que ha hecho crisis a últimas fechas y por lo cual Pedro Ángel y sus operadores tuvieran que actuar en consecuencia, por también haber quienes a pesar de ser de los que reciben las pensionadas más onerosas, aún así están reclamando que se las $uban, de ahí que optaran por ya pararles el alto con querellas penales, por esa intentona de dañar el patrimonio de esa dependencia. Así el dato.

