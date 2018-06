Se mantiene descenso y ascenso en la Liga MX: Bonilla

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, adelantó que sí habrá descenso y ascenso, tal como sucedió en el Torneo Clausura 2018.

El equipo que descienda podrá permanecer en el máximo circuito al pagar 120 millones de pesos, además de contar con la certificación para estar en primera división.

“Aquéllos que les quieren decir que solo porque no tienen butacas no están certificados es faltar a la verdad. Aquéllos clubes que no hayan entregado la documentación y que no hayan recibido la aprobación de alguna forma, de esa documentación tendrán que seguir trabajando”, dijo Bonilla.

Agregó que se pretende llegar a veinte clubes en la Liga MX, por lo que “en el momento que lleguemos a veinte clubes se cambiará la regla. ¿Cuánto nos puede llevar eso? no lo sé, pero el objetivo es tener veinte clubes en la Liga MX y tener equipos serios administrativamente, financieramente, jurídicamente no sólo de infraestructura en el Ascenso”.

Detalló que pese al adeudo que tiene la directiva del Club Guadalajara con sus jugadores, el equipo está autorizado para comprar jugadores durante el próximo draft.

“La administración del Club Guadalajara les hizo una propuesta en la Comisión de Conciliaciones y Controversias, les hizo una propuesta de pagos. Los jugadores aceptaron dicha propuesta. Ahora nos corresponde a nosotros como administración darle seguimiento para que los pagos se hagan en tiempo y forma como acordaron ambas partes”, dijo.

Fuente: Lopez Doriga