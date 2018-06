Los candidatos no muestran un proyecto para solucionar la vialidad en Hermosillo

Los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo, deberían de decirle a la ciudadanía cómo la van hacer para solucionar la vialidad, que es uno de los problemas más serios de nuestra capital sonorense. Que ya no hablen de pavimentación, ni de bacheo, ya que nuestra ciudad se encuentra “ahorcada” con tanto congestionamiento de vehículos nacionales y chuecos. Todos los candidatos tratan este tema “por encimita”, mientras que a los automovilistas se les sube la azúcar, se le alteran las pulsaciones del corazón y se estresan de tal forma que podrían morir infartados.

Creo que la vialidad es el principal problema de Hermosillo, ya que se cuenta con agua suficiente para abastecer bien todo el municipio, además ahí está el acueducto Independencia para traer agua de la presa El Novillo que se ubica en el Valle del Yaqui. Sin embargo, el vital líquido se debe de cuidar como si fuera sangre, porque el agua es vida. Y, como diría un comercial del publicista de Nogales, Gustavo Romero Carpena, para Fomento Ganadero del estado de Sonora: “Se acaba el agua y se acaba todo”, que después se cambió por: De acaba el pasto y se acaba todo”. Así es.

Los congestionamientos de vehículos a cualquier hora del día es parte de la vida diaria de Hermosillo y, al parecer, los candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo no traen ningún proyecto para solucionar este problema grave de nuestra capital. El municipio necesita una transformación completa, más ahora que se está permitiendo la entrada de vehículos extranjeros para legalizarlos. Esto es permitir el contrabando de autos, por eso cada día se ven más en circulación en los 72 municipios de Sonora. Los propietarios de “chuecos” la consideran un hecho.

No tengo conocimiento de un candidato que traiga un proyecto para solucionar el problema de la vialidad…Hablan de las calles de Hermosillo, de su pavimentación y bacheo, pero ese no es un problema tan serio como la vialidad…La pavimentación y el bacheo ya está siendo solucionada en esta administración de Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y Angelina Muñoz Fernández. Ahora hay que meterle ganas para mejorar la vialidad. Creo que es el problema más importante a revolver para la próxima administración municipal. El próximo gobierno podría no ser del PRI.

A como está la situación política cualquiera candidato podría ganar la alcaldía de Hermosillo, tanto Ernesto “El Pato” de Lucas, (PRI-Panal-PVEM), quien encabeza las encuestas –aunque yo no creo en éstas-, así como Myrna Rea y los demás contrincantes.

La legalización de autos extranjeros fomentará más el contrabando de vehículos

Y, ya que tocamos el tema de los vehículos extranjeros que circulan en Sonora, tenemos informe que los vehículos nacionales que no han pagado su revalidación de placas, están siendo infraccionados por los agentes de tránsito y las multas son caras, más los recargos. Entonces es cuando empiezan los cuestionamientos del porqué los infraccionan, mientras que los vehículos extranjeros que cruzaron la línea fronteriza de contrabando, se les permite todo. Circulan libremente por todo el estado, no pagan placas de circulación, ni multas de tránsito.

Se está dando un fuerte apoyo por parte de los candidatos al Senado por los partidos PRI-PVEM-Panal, a los propietarios de carros “chuecos”, mientras que a los autos nacionales, que no revalidaron sus placas por diversos motivos (falta de dinero), porque primero hay que comer, se les está aplicando todo el rigor de la ley…La legalización de los autos extranjeros, en caso de darse en el nuevo gobierno federal, no solucionará el problema, porque cada día entran miles de vehículos al país y a Sonora…La ley debe de aplicarse por igual, o, todos compraremos autos “chocolate”. Con estos privilegios, es mejor comprar autos extranjeros. ¿Cómo la ve usted?

Presenta Gobernadora iniciativa que facilita apertura de empresas

Para atraer mayor inversión y con ello generar más empleos en Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano firmó la iniciativa de reforma constitucional con la que manifiesta es una prioridad de su gobierno la atención de la mejora regulatoria para el estado y la simplificación de trámites para la apertura de nuevas empresas.

Explicó que esta iniciativa, que le fue entregada a Rafael Buelna Clark, Presidente del Congreso Local, es parte de la Estrategia Estatal de Mejora Regulatoria y que contempla la armonización de la legislación local con la federal, además se firmó el convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), y el Gobierno de Sonora.

Ante Mario Emilio Gutiérrez Caballero, Comisionado Nacional de la Conamer; Juan de Dios Barba Nava, Presidente de la Comisión de Competitividad de Coparmex; Enrique Guillén Mondragón; Presidente Nacional de Canacintra, la Gobernadora Pavlovich llamó a empresarios y ciudadanos a participar en este proceso, que incluye la realización de foros de consulta para enriquecer esta iniciativa, que busca que al momento de abrir un negocio sea mucho más sencillo hacer el trámite.

“Pero sobre todo lo que quiero, y que es muy importante, es que ustedes empresarios, académicos, ciudadanos, participen en nutrir esta iniciativa, no es la iniciativa de Claudia Pavlovich, es la iniciativa de los empresarios y ciudadanos que quieren tener menos trámites para abrir un negocio”, indicó.

