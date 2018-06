Ariana Grande reafirma su apoyo a la comunidad LGBTQ

Con motivo del mes del orgullo gay escribió una carta la cual fue publicada en la revista Billboard; la cantante, de 24 años, relata su experiencia, pues tiene un hermano homosexual

Con motivo del mes del orgullo gay, Ariana Grande escribió una carta dedicada a la comunidad LGBTQ, la cual fue publicada en una serie de la revista Billboard.

En la misiva, la cantante, de 24 años, relata su experiencia, pues tiene un hermano mayor, Frankie Grande, quien es homosexual.

“No hay nada más contagioso que la alegría y el amor que la comunidad LGBTQ transpira. Crecí con un hermano gay y quería imitar cada uno de sus movimientos. Es mi ídolo.

“Cada cosa que Frankie hacía, yo quería hacerla. No puedo recordar ninguna diferencia entre el Frankie antes de que saliera y el Frankie después de que saliera. Él siempre ha sido sólo Frankie”, escribió la intérprete de “No Tears Left To Cry”.

“La sexualidad y el género nunca fueron tópicos de los que mi familia y yo estuviéramos asustados de discutir. Cuando Frankie nos lo dijo, mi abuelo, sorprendentemente, para su edad, sin inmutarse dijo: ‘¡Felicidades! ¿Podemos cenar ahora? Estoy jodidamente hambriento’”, relató Grande.

La originaria de Boca Raton, Florida, festejó que su trabajo musical sea del agrado de la comunidad LGBTQ.

“Mi música ha sido abrazada y celebrada por la comunidad LGBTQ y eso es todo lo que realmente me importa cuando pienso acerca de mis más recientes logros en mi carrera”, afirmó.

Grande, quien recientemente se separó de su novio, el rapero MacMiller, explicó que para ella la música no tiene fronteras.

“El amor es como la música. No sabe de fronteras, no es exclusivamente de un género, sexualidad, raza, religión, edad o credo. Es libertad y un delicioso lujo en el que toda la gente debería poder sumergirse y disfrutar cada momento”, detalló.

“Estaré eternamente en deuda con la comunidad LGBTQ por inspirarme. Espero crear himnos para ustedes en los que puedan envolverse y sentirse confortable para hacer mejor el resto de su vida a lo largo de mi vida. Gracias por celebrarme en la manera en la que yo los celebro. Los amo por siempre”, concluyó.