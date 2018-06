Sube precio del dólar arancel al acero

Sigue sumando adeptos la “Ley Pano”

Hace campaña “en tierra” “El Pato”

Aún faltan más camiones con “refrí”

Di$para el dólar arancel al acero…Y la que se está demostrando que no está tan “acerada” y blindada como se pensaba, es la economía mexicana, por de a cómo el precio del dólar ayer se disparara por arriba de los $20.40 pesos por cada billete verde, luego de que en pleno “juebebes” el gobierno de Estados Unidos le aplicará un arancel del 25% al acero y 10% al aluminio provenientes de México.

Por lo que ahí tienen que al cumplir sus amenazas el “Presi” gringo de Donald Trump, lo que es el costo del “doláruco” se fue por las nube$, al encarecerse más menos unos $30 centavos, con respecto al cierre del miércoles, producto de la incertidumbre económica que generara la imposición de ese impuesto, siendo la divi$a más depreciada, entre los principales economías de las llamadas emergentes. ¡Vóitelas!

Ante lo que está de más el señalar con dedo de fuego, que se trata de un disposición impositiva de Trump, por como se ha alargado la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), de ahí que en el ínter esté castigando tanto a los mexicanos, como canadienses, con esos gravámenes arancelarios que sólo son “pa´ abrir boca”, porque todavía faltan los que anunciara para la producción de automóviles. ¡Ñácas!

Así que con esas nuevas cargas fiscales extras no sólo está en veremos la firme del TLC, sino que además la situación se agravaría de ganar la Presidencia de la República el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, como pronostican que ocurrirá, derivado de que hasta los grandes empresarios nacionales ya le están haciendo un llamado a sus empleados para que no voten por el populismo.

De tal forma que de continuar ese panorama de desconfianza y fluctuación monetaria, los vaticinios que hay es que la moneda gabacha tal vez arañe los $25 pesos y quién sabe si más, por como el Donald “Trump…adas” está presionando a sus economías vecinas con una política de “perder perder”, por en términos prácticos estarse dando algo así como “un balazo en el pie”. ¿Cómo la ven?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue sumando adeptos la “Ley Pano”…Quien volvió a reiterar que ve muy viable el tipificar como delito grave el robo simple a comercios, hogares y vehículos, es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, para que a los ladrones se le decrete prisión preventiva, como lo propone el hoy candidato a diputado local por el PRI, Epifanio “Pano” Salido.

Ya que lo que es Gutiérrez Rodríguez considera como normales el que surjan esas propuestas y debates, derivado de que a dos años de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, todavía está a prueba o aterrizándosele, de ahí que aún exista la opción de que puedan hacérsele ajustes, como el que ha venido promoviendo Salido Pavlovich, para que se encarcele a los rateros. Ni más ni menos.

Porque desde la óptica justiciera del magistrado y titular de ese Poder judicial, si el pueblo ya está harto de que las “ratas” roben un día y al siguiente de ser detenidos vuelvan hacerlo, es obvio que algo no está funcionando bien en el Nuevo Sistema, al suponerse que las leyes deben existir para servir a la gente y no al revés, y si los ciudadanos sienten que no le está sirviendo ese marco legal, “pos” hay que cambiarlo.

Casi por nada es que así de contundente se le escuchara al mandamás del STJE, con lo que volviera a darle otro espaldarazo a la ya conocida como “Ley Pano”, que está impulsando Epifanio, y para lo cual está llevando a cabo una consulta ciudadana, como lo exhibe el que ahora acaba de reunirse con propietarios de centros comerciales, quienes le externaron su apoyo para darle “bote” a los “cacos”.

Y es que según el último reporte que hicieran en torno a ese sondeo ciudadanizado que llevan a cabo, ya son 7 mil 398 hermosillenses los que se han sumado a esa cruzada por la seguridad, en los 11 días que la han realizado; además de estar invitando ha apoyarla por la vía virtual, a través de la página PanoSalido.mx; así como por el Whatsapp LEY PANO 6621-49-58-26, o séase que por todos lados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hace campaña en tierra “Pato” De Lucas…El que dan cuenta que ha seguido cumpliendo con su palabra, como es la de hacer campaña “en tierra” o directamente en las colonias de Hermosillo, es el candidato priísta a la alcaldía, Ernesto De Lucas, por como se le ha visto con mucha presencia en las diversas zonas de la ciudad, en aras de explicar en que consistiría su plan de Gobierno Municipal. ¡Órale!

Aunque igual ha encabezado reuniones con empresarios, así como con integrantes de los diversos organismos empresariales, con el fin de dar a conocer las acciones a realizar, pero sobre todo llevando y exponiendo una estrategia en el renglón de seguridad, misma que elaborara junto al ex director del FBI, John Pistole, para darle certeza a la ciudadanía, de que como nunca se atendería esa problemática.

Toda vez que como el también apodado “Pato” De Lucas ya adelantará, es un sentido problemón al que le entraría con acciones realistas y concretas, pero sobre todo con mano dura y cero tolerancia, destacando también una clínica gratuita de desintoxicación contra el “crystal”; así como patrullajes aéreos y una mayor presencia estratégica de la fuerza policial en los barrios con mayor incidencia delictiva. ¡Qué tal!

No en balde es que De Lucas Hopkins ya haya dicho que el de la delincuencia es un tema al que hay que meterle “tatema” o inteligencia, y no ocurrencias como lo han propuesto otros candidatos, por no únicamente tratarse “de pantalones”, sino también de experiencia y visión de cómo hacer las cosas, por en su caso en el pasado ya haber sido Secretario de Seguridad y de otras áreas. Así la preparación.

Es por lo que dicen que a partir de ese activismo que ha venido desplegando Ernesto y del buen perfil que ven en él, es que desde ya las mayorías lo están considerando como el abanderado más idóneo para resolver los grandes retos que enfrenta esta “Capirucha”, de ahí el porque sea el que ha salido mejor posicionado en las encuestas, en lo referente a las preferencias del electorado. De ese tamaño.

En pocas palabras así aseguran que el popular “Pato” De Lucas se ha estado ganando la confianza de propios y extraños, por estar siendo catalogado como el contendiente más experimentado, pero aún así todavía está echando mano de la asesoría de gente experta a nivel mundial, eso para no quedar mal.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Se quedan cortos “rulas” refrigerados…Los que se han seguido quedando cortos, a la hora de traer la “refrís” encendidas de los camiones, en plena época de los calorones, son los concesionarios del transporte urbano, ya que sólo la mitad la tiene funcionando, que son 162 ruleteros de los 305 que circulan en “Hornosío”, de ahí que a ellos sí los estén “dejando fríos” con las multas que les han aplicado.

Pues de acuerdo al saldo de sanciones que ventilara el de la dirección de Transporte Estatal, Carlos Morales, aunque ni pareciera, destapó que ya han multado y amonestado a 107 unidades, 38 de ellas en esta Ciudad del Sol, como resultado de los operativos de verificación que han instrumentado, para checar que nomás las refrigeradas cobren la tarifa de $9 pesos, o en su defecto $8 pesos. De ese vuelo.

Al manejarse que primero se les amonesta, pero si la falta es repetida o caen en la reincidencia, entonces ya se les hace acreedores a un multón, que puede oscilar hasta en los $8 mil 060 pesos, misma que se les requiere por medio de la Secretaría de Hacienda, quienes son los que se encargan de hacer el respectivo procedimiento administrativo, en caso de que no llegaran a realizar el consabido pago. ¡Glup!

A pesar de que algunos camioneros “se la avientan muy buena”, porque al ser sorprendidos con “rulas” que tienen letreros de cobro de $9 “bola$”, pero sin contar con aire acondicionado, luego luego salen con que se debe a que presuntamente eso sucede porque en el transcurso de la mañana comienzan a fallarles esos aparatos por sobrecalentamiento, lo que habla de que así la están “componiendo en el aire”.

Si se analiza que lo más lógico sería que en cuanto detecten esa falladera, igualmente deberían de proceder a quitar o borrar ese aviso tarifario, pero es obvio que ahí los dejan hasta que no les llega algún inspector, lo que deja entrever que le apuestan a que son muy escasos, a no ser y que los reporten los mismos usuarios, pero con esa “papa caliente” es con la que está batallando Morales Buelna. ¡Palos!

Correo electrónico: [email protected]