Recordarán a niños ABC

En el funesto incendio 49 infantes perdieron la vida; 4 de junio a las 20:00 horas se iniciarán las actividades con una vigilia

A partir del próximo 4 de junio inician las actividades de conmemoración del noveno aniversario de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC, donde 49 niños y niñas perdieron la vida durante el siniestro.

Patricia Duarte Franco, madre ABC, informó que el 4 de junio a las 20:00 horas se iniciará con la vigilia en las instalaciones de lo que fuera la guardería, ubicada en calle De los Mecánicos y Periférico Sur, en la colonia Y Griega.

El día 5 de junio a las 10:00 horas se realizará una misa en honor a los pequeños que perecieron y quienes sobrevivieron, esto en el templo de San José, ubicado por el bulevar Vildósola esquina con la calle Jesús Luján, en la colonia Piedra Bola.

Por la tarde será la marcha a las 18:00 horas partirán de los que fue la guardería hacia el poniente por el Periférico Sur, para dar vuelta hacia el norte por el bulevar Vildósola hasta llegar a las escalinatas del museo biblioteca de la Unison, donde cerrarán con un pronunciamiento.

Detalló que probablemente los acompañen defensores de los derechos humanos del Centro Prodh, quienes son los abogados que los han apoyado en instancias nacionales e internacionales, además de ser los mismos que apoyan los casos de Ayotzinapa y Mujeres de Atenco.

Recordó que el caso actualmente tuvo una sentencia, pasó a una segunda instancia y posteriormente a un colegiado que se declaró incompetente para resolver el caso y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para que ellos sean quienes lo resuelvan.

“Estamos a unos días de que la corte atraiga el caso y no sé en cuánto tiempo pudieran estarlo discutiendo, esta facultad que tiene la corte ya va por la cuestión de la vía penal, lo que ahí se resuelva es ya vinculante y lo debe de ejecutar el Poder Judicial, no como lo que se hizo en el 2010, que hizo la facultad de investigación, pero ahí no era vinculante”, expuso.

Apuntó que no tiene confianza en que se resuelva definitivamente pero espera que por lo menos ya no exoneren a nadie, pues de 22 personas procesadas y sentenciadas, al llegar a la segunda instancia tres ex funcionarias del IMSS resultaron exoneradas.