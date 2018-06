“Jubilará” Carlos Villagrán a “Kiko”

El famoso comediante que alcanzó fama mundial con el personaje en la serie El Chavo del 8, dijo que el retiro será este mismo año

A sus 74 años. El actor Carlos Villagrán está convencido de que su emblemático personaje “Kiko” tiene que jubilarse, lo cual hará este mismo año.

Carlos Villagrán expresó para el programa Hoy la fuerte decisión que tomó al guardar su personaje de “Kiko” para siempre.

“Retirar a Quico por la edad que tengo no es que no lo pueda hacer, pero como dice Juan Gabriel en una canción Dios perdona, pero el tiempo no, entonces mi peor enemigo que es la gente, querida gente es un niño que sale en televisión que soy yo mismo con 48 años menos pues sí hay una diferencia entre ese niño que empezó al presente que tienen ustedes aquí que tengo 74 entonces si hay una diferencia”, dijo el comediante.

El actor expresó que el mejor amigo del Chavo del Ocho ha sido una de sus mejores interpretaciones dentro de la pantalla chica pues le ha dado demasiadas satisfacciones.