Inician Cavs con un descalabro

El último minuto del cuarto periodo seguramente no lo olvidarán los Cavs. Los oficiales los bajaron de la nube y, de paso, JR Smith, con una falta de concentración, dejó ir la que pudo haber sido una gran sorpresa.

La historia cambió minutos después, pues ya en el tiempo extra, los Warriors de Golden State no perdonaron a Cleveland, que cayó 124-114 en el Juego 1 de las Finales de la NBA.

Los casi 20 mil aficionados que se dieron cita en la Oracle Arena pensaron que los campeones iban a caer en casa. Faltando 36 segundos del cuarto periodo, Cleveland ganaba 104-102, y Kevin Durant buscaba una colada para empatar el duelo.

LeBron James se puso en la pintura y los oficiales marcaron falta ofensiva, pero segundos después pidieron la revisión de la jugada para cargarle la falta al “Rey” y, así, Kevin pudiera empatar el juego.

En las dos siguientes posesiones ambos equipos anotaron rápidamente, siendo los Warriors los que se fueron arriba 107-106, gracias a un foul y cuenta que le cometieron a Stephen Curry.

Entonces, George Hill tuvo en sus manos la victoria. Le cometieron falta y fue a la línea de libres. El primero lo metió y el segundo no fue bueno.

Faltaban 4.7 segundos y, entonces, JR Smith tomó el rebote, pero en lugar de intentar la canasta para ganar el partido o dársela a LeBron James, se fue corriendo sin rumbo a la media cancha mientras se acababa el reloj.

Ya en el tiempo extra, los locales no perdonaron y maniataron a los Cavs, que terminaron frustrados, tanto que en los segundos finales hubo manotazos y casi se arma la pelea, que no pasó a mayores.

James tuvo un partido de ensueño, terminó con 51 puntos, el primer jugador que logra superar la barrera de los 50 desde 1993, cuando lo hizo Michael Jordan. Jugó casi 48 minutos y agregó 8 rebotes y 8 asistencias, pero los polémicos oficiales y sus compañeros no le ayudaron a llevarse la victoria.

Por Warriors, Curry fue el mejor anotador con 29 puntos.