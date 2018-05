Errores que cometes cuando hace calor

Si cuando hace mucho calor tu primera opción es llegar a casa y tomar un baño con agua fría, estás cometiendo uno de los peores hábitos que debes cambiar de inmediato, porque aumentarás la sensación de calor y no acabarás con el problema.

Un estudio publicado en el New England Journal of Medicine, recomienda bañarte con agua fría después de hacer ejercicio porque permite que se recuperen los músculos, pero no para mitigar el calor.

¡Evítalo!

Existen otras cosas que no debes hacer cuando hace calor porque sólo aumentarías más la temperatura y harías que tu cuerpo se descompensara por estos cambios bruscos.

1. Tomar bebidas frías

Al ingerirlas obligas a tu cuerpo a estabilizar tu temperatura; esto implica un gasto de energía, que a su vez genera calor y el incremento de la sensación de sofoco.

Lo ideal es que bebas una taza de té caliente para estimular la sudoración, lo cual refrescará de forma natural a tu cuerpo.

2. Practicar deporte

Al hacerlo aumentas el riesgo de sufrir calambres, por la pérdida de líquidos y minerales; desmayos, mareos, pérdida de equilibrio, agotamiento, hiponatremia y golpe de calor.

Si no quieres dejar de ponerte en forma, lo más recomendable es que lo hagas en espacios techados con ventilación natural y te hidrates constantemente. Usa ropa que tenga tecnología “dry fit”, es decir, que tenga la capacidad de absorber el sudor sin tener la sensación de estar mojado.

3. Exponerte a las altas temperaturas entre las 11 y 17 horas

Los rayos del sol son más fuertes en ese horario. No sólo te expones a un golpe de calor, sino también a quemaduras.

Usa ropa ligera para mitigar las altas temperaturas, y usa bloqueador solar.

4. Usar ventiladores

De acuerdo con un estudio publicado en The Cochrane Library, estos aparatos incrementan el calor, causan sudoración excesiva y, por ende, generan deshidratación. Lo que puedes hacer es usar abanicos y abrir las ventanas.

5. Beber alcohol

Al ser diurético, esta bebida estimula la pérdida de líquidos y minerales, lo cual favorece la deshidratación.

Para que tu bienestar y salud no se alteren en época de calor, lo mejor es que te hidrates constantemente y realices ejercicio en un lugar que tenga ventilación natural. Consume frutas y verduras crudos que te ayuden a refrescar tu cuerpo.

Fuente: Salud 180