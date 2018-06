Abandera Peña Nieto al Tricolor

La Selección Mexicana visitó la Residencia Oficial de Los Pinos para ser abanderada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto, quien dijo que ellos harán lo que nadie ha logrado: unir al pueblo mexicano.

Luego de darles la bienvenida, Peña Nieto resaltó que el Tricolor logra en este momento lo que no logra la política.

“Ustedes van a lograr lo que no hacen los partidos políticos, ver unidos a todos para apoyarlos”, dijo el Primer Mandatario.

Reafirmó que todos los mexicanos los acompañarán en lo que será una larga competencia, enfatizando en la esperanza que tiene el pueblo mexicano en la Selección.

Antes, Rafael Márquez fue el encargado de hablar por el plantel tricolor y confesó que era más fácil jugar ante un estadio lleno que hacerlos ante todos los presentes.

Márquez agradeció el apoyo que han recibido durante el proceso que terminará en Rusia 2018 y que ellos se sienten afortunados por ser parte de una de las 32 selecciones que competirán por el título en suelo ruso.

“El camino no ha sido fácil. Algunos hemos recibido golpes muy fuertes y nos hemos sabido levantar”, dijo Márquez, quien tras ofrecer su discurso le entregó a Peña Nieto y esposa playeras de la Selección, con el número 1 y 2, respectivamente.

Después, en algo poco común, Angélica Rivera de Peña Nieto tomó la palabra para recordar no hay que viajar derrotados.

“No hay que traer la derrota cargando sin antes dar la batalla en el juego”, mencionó la Primera Dama, que también alabó el presente del futbol femenil.

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio también estuvo presente en el acto, al igual que cada uno de los integrantes del conjunto mexicano.

En un principio, se anunció que la escolta estaría conformada por Héctor Moreno, Hugo Ayala, Giovani dos Santos, Héctor Herrera, Jesús Molina y Miguel Layún, pero al final el ahora jugador de Rayados, Jesús Gallardo, tomó el lugar del delantero de Los Ángeles Galaxy.

Fue el defensor de la Real Sociedad el encargado de recibir de la manos de Peña Nieto el Lábaro Patrio.

El único integrante del plantel tricolor que no estuvo presente en la ceremonia fue el zaguero Carlos Salcedo, quien solicitó un permiso especial.

Ahora el Tri debe enfocarse en su partido del sábado en el Estadio Azteca ante Escocia, partido que servirá para despedirse de la afición mexicana.