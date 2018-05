¿Te puedes contagiar de una ETS en un baño público?

Por más que “aprietas”, ¡ya no aguantas! Quién no ha corrido a sentarse en un baño público, después de unos tacos o torta callejera, no sabe lo que es sentir “angustia”. Y no es solo por el miedo a que te hubiera “ganado”, sino que al sentarte en esa tasa podrías haberte contagiado de algo.

Y lo primero que acude a la mente es una ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual), pero, ¿es posible?

¡Mito!

Para que puedas contraer una ETS por sentarte en un baño público, es necesario que ocurran algunos factores al mismo tiempo: la persona infectada debe tener activo el padecimiento, estar un largo rato en contacto del WC, y la persona sana tiene que haber sufrido una herida reciente.

Además, “las bacterias, virus o parásitos que producen este tipo de infección no sobreviven por mucho tiempo fuera del cuerpo”, señala Hector Gerrero Marroquí, doctor del Centro Médico Gran Vía, en España.

¿De qué sí te puedes contagiar en un baño público?

Los principales enemigos de nuestra salud, que habitan en este lugar tan “indispensable” son: micrococos, corynebacterias y estreptococos, vinculados con problemas respiratorio, gástricos y de piel.

Aunque es casi imposible no parar en un baño público, más allá de tapizar la tasa de baño, te recomendamos lavar tus manos antes y después de realizar tus necesidades. ¡Con esto harás tu visita más segura!

Fuente: SDP noticias