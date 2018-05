Síntomas de un derrame cerebral en mujeres

Según un nuevo estudio promocionado por la Academia Americana de Neurología, y publicado en el Diario Neurología, 1 de cada 5 víctimas de un derrame cerebral son jóvenes. Y la alteración neurológica no discrimina por género, pero al menos en Estados Unidos, es la tercera causa de muerte en mujeres.

Por si fuera poco, las mujeres somos especialmente vulnerables por las hormonas (por supuesto). Y, en el caso de México, el secretario de la Comisión de Salud, Jesús Antonio López Rodríguez, señaló en febrero del 2016, que anualmente ocurren más de 130 mil muertes en México por enfermedad vascular o infarto cerebral, la tercera causa de muerte en el país.

Un derrame cerebral ocurre cuando se altera el flujo de sangre hacia el cerebro. Y cuando las células del cerebro dejan de recibir oxígeno, empiezan a morir. No es poca cosa, es una verdadera emergencia médica que requiere tratamiento lo más pronto posible. Cualquier retraso, por más mínimo que sea, incrementa el riesgo de daño cerebral permanente o la muerte.

Según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) en el caso de las mujeres, el riesgo aumenta por el uso de pastillas anticonceptivas, cigarro, drogas o embarazo. Sin embargo, el infarto cerebral puede ser causado por una combinación de diferentes factores, incluyendo: genética, estilo de vida o simple mala suerte.

Te ves en el espejo y tu rostro se ve raro

Podrías sentirte entumecida, especialmente de un lado del rostro. Al sonreír, sólo una parte de tus labios responde al estímulo. Este es usualmente el primer síntoma de un derrame que la mayoría puede notar adecuadamente. nunca ignores este síntoma, especialmente si ocurre con otros de la lista.

Te sientes torpe y debil

La debilidad en los brazos es el siguiente síntoma y se caracteriza por una sensación de torpeza, debilidad y falta de coordinación en brazos o piernas. Eso usualmente ocurre sólo de un lado del cuerpo, pero también puede manifestarse como una sensación extrema de debilidad en TODO el cuerpo. Nuevamente, son síntomas que NO deberías ignorar por mucho tiempo.

Te cuesta trabajo hablar

Éste podría ser el síntoma más notable de un derrame cerebral. Es como si hubieras tomado bastante, pues lo que dices no tiene sentido o simplemente no puedes hablar bien. Si esto sucede al mismo tiempo que tu rostro no responde a los estímulos, acude a urgencias inmediatamente.

Hay síntomas que son más comunes en mujeres. Según la Asociación Nacional de Infartos Cerebrales, éstos incluyen:

Desmayos: Desafortunadamente cualquiera puede desmayarse por diferentes razones: miedo, presión baja, embarazo, no desayunar, etc. Pero un infarto cerebral, causado por falta de oxígeno en el cerebro, también puede hacerte perder el conocimiento.

Confusión repentina: Si experimentas cambios inexplicables y repentinos en tu personalidad o estado mental, podrías presentar un derrame cerebral. Asegúrate de que no has estado tomando o consumiendo drogas que, por si fuera poco, también incrementan el riesgo de un infarto cerebral.

El peor dolor de cabeza de la historia: Según un estudio publicado en el BMJ, la migraña crónica duplica tu riesgo de sufrir y morir por un derrame cerebral. Si alguna vez experimentas un dolor de cabeza extremo, consúltalo con un experto lo más pronto posible. Además de un infarto cerebral, podría ser un aneurisma.

Hipo interminable: El hipo puede ser adorable y divertido… por 30 segundos. Luego se vuelve molesto y doloroso. Pero si tu hipo parece persistente, podrías estar teniendo un derrame cerebral, según un estudio publicado en el Diario de Neurología y Neurofisiología.

Fuente: Eme de mujer