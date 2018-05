Aflora falsa bomba en el Aeropuerto

Aflora falsa bomba en el aeropuerto…Y la que está por demás rara, es la amenaza registrada en el Aeropuerto Internacional “Ignacio L. Pesqueira” de Hermosillo y que provocara el retraso de un vuelo de la línea Interjet con destino a la Ciudad de México, luego de que el martes por la tarde un pasajero de nombre Samuel M.R., dijera que llevaba un explosivo, lo que hizo que cundiera el pánico. De ese pelo.

Por lo que ahí tienen que ante esa amenaza decretaron una alerta y movilización de los cuerpos de auxilio, en primer lugar los coordinados por el Jefe de Seguridad de esa Terminal aeroportuaria, Ramón Flores Ramos, ante la advertencia lanzada por el sospechoso viajero, de que portaba una posible bomba, por lo que procedieron a revisarlo, así como a la nave, sin encontrar nada. ¿Cómo la ven?

Así que una vez que le “pegaran” una buena checada a ese “pájaro de acero”, después de que se diera aviso o parte a la Policía Federal, es que ordenaron que despegara ese vuelo que aterrizaría en guachilandia, pero sin permitir que lo abordara el sujeto que había causado esa falsa alarma, aunque lo más extraño es que no ejercieran ningún procedimiento legal en su contra, a pesar de lo que hizo.

Pues aunque usted no lo crea, pero lejos de iniciar una investigación enfocada hacia esa persona provocadora de ese apanicada, la dejaron irse como si nada de esas instalaciones aéreas, cuando la situación ameritaba que cuando menos la interrogaran sobre esa acción con la que es evidente que incurrió en un delito, por como atentara contra ese medio de transporte de corte federal. ¿Qué no?

Y más cuando está presente el antecedente de la serie de sabotajes que se han perpetrado en el Estado y que recientemente saliera a reconocer el mismísimo secretario de Gobierno, Miguel Pompa, de ahí que mínimamente se requería que presentaran al responsable de ese acto subversivo ante las autoridades competentes, por ese obvio ataque a la vías de comunicación. Ese es el sentir que quedara.

Pero la cruda realidad es que en vez de consignar al mencionado individuo que inventara traer consigo unos explosivos, simplemente ignoraron la gravedad del hecho que cometiera, como lo exhibe el que lo dejaran abandonar el aludido inmueble por su propio pie y con rumbo desconocido, con todo y que fuera el promotor de ese suceso desestabilizador que volvió a mandar un mal mensaje de la Entidad. ¡Ñácas!

Porque a como la pongan, pero no es cualquier cosa o “el enchílenme otra”, el que alguien salga con que carga algo que podría explotar y menos a como están los tiempos por la inseguridad reinante, aunado a que hace menos de un mes que en ese mismo lugar se suicidara un viajante de origen gringo, que había hecho escala en esta “Capirucha”, lo que habla de que “el horno no está para bollos” o esas amenazas.

Toda vez que ante esa impunidad con la que le permitieran actuar al amenazador en cuestión, quiere decir que ahora cualquier puede hacer lo mismo sin que lo sancionen, por la forma en que les temblara la mano a los federales de la Procuraduría General de la República (PGR), de la que es delegado Darío Navarro Figueroa, aún y cuando se supone que es o más bien era de los delitos más penados, ¡pero que va!

Niegan seguro a comercios por robos…Pa´ que se den una idea de hasta donde está llegando ya la incidencia de las robaderas, ahí está el preocupante dato que acaba de ventilar la dirigente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) hermosillense, Mirtha Alvarado, de que las empresas aseguradoras ya les están poniendo peros a la contratación de seguros para el sector de sus comercios. ¡Pácatelas!

A ese punto es que ya ni las afianzadoras están queriendo arriesgar su dinero, por como ante los tantos atracos que sufren, es que mejor estén optando por “sacarles la vuelta”, para evitar asegurarlos, ya que le terminan perdiendo por los tantos robos de los que son objeto esos establecimientos comerciales, pues en algunos casos hasta los empleados incurren en los “autorobos”, por lo que así de insegura está la cosa.

En lo que es una plaga de “ratas” de dos patas o ladrones de la que nadie se está salvando, por de a cómo el líder de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), Hugo Antonio Velásquez, también secundara Alvarado Verdugo, al apuntillar que llegan al extremo de apropiarse de las cámaras de vigilancia que colocan en los exteriores de sus changarros, lo que exhibe que están arrasando con todo.

De ahí que no estén dejando sentido a nadie con esa atracadera, porque lo mismo saquean negocios grandes que chicos, es decir, desde abarrotes y estéticas, hasta los de las denominadas cadenas, coincidiendo en que lo que ha disparado esa actividad delictiva, es el consumo de la droga sintética conocida como el crystal, que a la vez les ha ocasionado un aumento en la rotación de personal. ¡Glup!

Ante lo que concluyen que los integrantes del comercio organizado ya no están seguros por ningún lado, porque ya no quieren ni asegurarlos, por la continuidad con la que les han estado robando, de ahí que ahí que esos consorcios aseguradores no quieran perder con ellos, como consecuencia de que ni con la contratación de seguridad privada están pudiendo evitar que los visten “los cacos”. ¡Vóitelas!

Le ponen otra “palomita” a la “Gober”…A la que volvieron a ponerle otra “palomita”, es a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, por el público reconocimiento que viniera hacerle el director del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), Héctor Gutiérrez de la Garza, en una cumbre regional que ayer tuviera lugar en esta Capital, al ponderarle lo que se ha hecho en esa materia.

Eso al Gutiérrez de la Garza resaltar que no es producto de la casualidad el que se haya escogido a Sonora como sede de esa reunión en la que participaron las dos Bajas California, Chihuahua y Sinaloa, sino más bien por ser de los diez Estados que están calificados como de los más eficientes en ese renglón, a partir del chambón o el trabajo de rescate que ha hecho la administración estatal claudillera. ¡Qué tal!

No por nada es que así estuviera el espaldarazo que le diera el del Inifed a la “Gober”, pero además con la buena nueva de que les destinaron otros $150 millones de pesos para invertirlos en el programa denominado “Escuelas al 100”, con lo que mejorarán las condiciones de más de un centenar de planteles, a la par de que anunciaran la construcción de otros cuatro, Hermosillo y Nogales. De ese vuelo.

Al ser una innovadora estrategia de Claudia que le han reconocido propios y extraños, y es que después de que a su llegada prácticamente encontrara colapsado a ese sector educativo de nivel Básico, con escuelas hasta clausuradas por Protección Civil, por los cableados “pelones” y los techos casi a punto de caerse, finalmente con ese creativo esquema consiguieron rescatarlo y ponerlo a la vanguardia.

Además de que junto con pegado no sólo han dignificado esos centros escolares, sino que igual han elevado el nivel de los maestros, razón por la que se ha mantenido ese respaldo de la Federación, vía esos millones extras, con los que ya sumarán los más de mil “melone$”, de ahí el porque al encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, se le viera más que contento.

Se pasa de show mediático “El Bronco”…El que probó en carne propia que segundas partes no son buenas o en este caso visitas, es el “candil” independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez “El Bronco”, por la carga negativa con la que llegara a esta ardiente Ciudad del Sol, en el marco de la gira que ayer realizara, por como el INE y ahora hasta la PGR “lo traen a cola”. ¡Palos!

Y es que aún y cuando el también gobernador con licencia de Nuevo León tratara de desviar la atención con sus clásicos shows mediáticos, como el que esta vez hiciera al organizar una carne asada para colgarse de la famosa frase del ¡se va hacer o no se va hacer la carnita asada!, pero ni así se salvó de que le sacaran a colación las irregularidades que le están imputando por las fraudulentas firmas que juntara.

No obstante y que Rodríguez Calderón ya hubiera señalado que no le quitan el sueño esas denuncias que el Institutito Nacional Electoral (INE) interpusiera ante la Procuraduría, por según esto haber llevado a cabo una serie de anomalías por las que está siendo demandado, al haber llegado hasta los desvíos de recursos mal habidos, con tal de comprar adeptos para convertirse en presidenciable. De ese tamaño.

Aún así y margen de que tendrá que responder por esas acusaciones en su contra, lo que es en pleno miércoles de calentamiento y a punto de medio día, Jaime Heliodoro sí que vino a montar toda una parafernalia para darse a notar, como lo refleja el que le diera por colocar en postes y árboles alrededor de donde encabezara un evento, letreros en los que se leía: “Se Busca al Bronco para Presidente”. ¡Órale!

Más menos así es como “El Bronco” se descolgara por estos lares, para hacer ese circo, maroma y teatro, por la forma en que a todo mundo le “echara bronca” en los actos que presidiera, que fueron privados, por ser evidente que ya a campo abierto junta más gente un merolico de feria, de ahí el porque no ha crecido en sus suspiraciones de llegar “a la grande”, por los escasos puntitos de apoyo que ha logrado. ¡Ups!

