Por fin se pone las pilas los de la PGR…Ahora sí que muerto el alcalde, vaya que los que por fin se dignaron ha actuar, son los fantasmales de la PGR, cuyo delegado es Darío Navarro, porque a raíz de la sonda ejecución del ex “Presimun” de Ónavas, Manuel Munguía Estrella, por parte de un grupo armado que ingresara a esa población, es que decidieron “blindar” esa zona serrana. De es pelo.

Si se toma en cuanta de que antes de que ese comando de sicarios matara a Manuel Carlos, después de “levantar” a su sobrino Rubén y a un sujeto de nombre Rolando González Quijada, al que también ejecutaran, ya se había suscitado un enfrentamiento entre bandas rivales del crimen organizado en esa región, con un saldo de varios muertos y vehículos quemados, sin que procedieran como esta vez.

Pues contraria a la estrategia de “nadar de muertito” que había mantenido Navarro Figueroa, en esta ocasión encabezó una reunión con las fuerzas policiales de todos los niveles, incluido el Ejército, la cual tuvo lugar en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), según esto para instrumentar un operativo vía área y terrestre, con la mira puesta en ubicar a los generadores de esa violencia. ¡Tómala!

A ese grado es que se dejara entrever que los operadores de las fuerzas federales de por estos lares se están “poniendo las pilas”, luego de que hasta ahora habían dejado hacer y deshacer, pero al parecer el homicidio del citado ex Presidente Municipal emanando del TaliPAN, finalmente los puso en revolución, como lo refleja el que como nunca estén haciendo algo o al menos esa es la percepción que hay. ¿Será?

Y es que en contraste con la indiferencia con la que Darío y sus malas compañías habían procedido hasta ahora, en torno a la cada vez más evidente presencia de esa delincuencia a la que a ellos les toca prevenir y combatir, ahora sí enviaron por esas latitudes serranas, ya no sólo a elementos de la Policía Federal, sino incluso también de la Gendarmería, por lo que así se les terminó de “calentar esa plaza”. ¡Vóitelas!

Es por eso que esta vez sí están haciendo lo que les toca, como es convocar a formar un frente policial con el apoyo de las corporaciones estatales y militares, en aras de fortalecer la vigilancia por esos alejados e inseguros terrenos, pero además para intentar localizar a los hampones que ya se movían como “Juan por su casa”, como lo exhiben esos hechos violentos que han impactado a todo mundo. Ni más ni menos.

Ya que la escalada de violencia que se vivía casi a diario en Cajeme, por estos días se ha trasladado por esos sectores que casi limitan con la frontera chihuahuense, que es de donde dicen que bajan esos grupos armados, no obstante y que la gota que derramara el vaso, es el asesinato de Munguía Estrella, entre otras cosas porque era el esposo de la candidata a la alcaldía, Ana Celia Navarro Chávez. ¡Pácatelas!

Eso explica el porque han reforzado las labores de inteligencia, como lo demuestra que hasta el delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), un tal Rubén Campos, haya estado presente en esa encerrona, y es que todo hace indicar que no quieren que aquí la cosa se ponga como en otros lugares del País, donde han estado atentando contra los políticos y candidatos de todos colores. ¿Será el caso?

Que va morir engañada titular del IEE…La que consideran que va morir engañada, por una vez más está evidenciado estar muy “fuera de la jugada”, es la “Presi” del Instituto Estatal Electoral (IEE), Guadalupe Taddei Zavala, al ventilar que hasta ahora no han recibido ninguna solicitud de los diferentes candidatos para que a través de la Secretaría de Seguridad se le brinde protección. ¡Órale!

Lo anterior ante el reciente crimen del ex munícipe panista de Ónavas, Manuel Munguía Estrella, quien fuera acribillado por un comando, y es que en contraparte la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ya destapó que algunos aspirantes a diferentes puestos de elección popular ya se han acercado a las instancias estatales para pedir que les den seguridad, como consecuencia de los hechos de violencia.

Luego entonces eso deja en claro que Taddei Zavala nomás no está al tanto de lo que está pasando, pues mínimo debería estar enterada de esas demandas para que se les proteja, aún y cuando no se las hayan canalizado a ella, a no ser y que no le tengan confianza, y es por lo que se la están “brincado”, que es lo más probable, por como una y otra vez se ha comprobado que “viven en un burbuja”. ¡Ñácas!

De ahí la postura que asumiera la Mandataria Estatal, al darles a entender a “La Lupe” Taddei y sus consejeros, que cada quien tendrá que hacer su parte, en cuanto a esas peticiones, como sería en su caso avalándolas, por ser la instancia electorera, pero la cuestión es que ni por enterada se había dado de ellas, de ahí que sea un prueba inequívoca de la negligencia con la que están operando. De ese tamaño.

En tanto que lo que es Claudia no “quiso meterse en camisa de once varas”, eso al opinar sobre la condenable muerte de Munguía, ya que ante el cuestionamiento de si podría tener tintes políticos, apuntilló que el querer asociarlo al actual proceso electoral, sería tanto como especular, de ahí que mejor recomendara esperase a ver qué arrojan las investigaciones, mismas que todavía están en curso.

Alertan cuentas dadas por el de la SEC…Y derivado de las cuentas deficitarias que acaba de sacar el encargado de despacho de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, en torno al costo que les han representado los robos en las escuelas, que el año pasado les significaron $100 millones de pesos, si que es un cuento de nunca acabar esa problemática de inseguridad que enfrentan.

Casi por nada es que Guerrero González les hiciera un llamado a los padres de familia, vecinos y comunidad escolar en general, para que se integren al cuidado de esos planteles, por estar considerados como un patrimonio de la sociedad, de ahí el porque nadie puede estar ajeno a su vigilancia, por hasta ahora no haber sido suficiente la coordinación que mantienen con las instituciones de seguridad. ¡Ups!

Toda vez que de acuerdo a ese saldo negativo que diera a conocer el de la SEC en esa materia, estiman o calculan que en el anterior ciclo escolar, tanto en rehabilitación de los daños ocasionados, como en la reposición de los artículos que les “volaron” o sustrajeron de esos centros de enseñanza, es que tuvieron que invertir esa millonada, ya que una vez que se hace el acumulado, sí que es una gran suma.

En lo que son unas robaderas que aumentan o se disparan cuando terminan el período de clases, que ahora será el venidero 26 de junio, que es cuando eso centros de enseñanza se quedan solos, de ahí que exhortará a ponerles más atención que nunca, aunque igual pidió “echarles mucho ojo” los fines de semana y en las noches, por como los rateros no descansan, tal como lo reflejan esas cifras millonarias.

Con todo y que José Víctor le aclarara a los paterfamilias, que tampoco quieren que actúen como policías o le hagan al policía chino, sino que nomás “den el pitazo” o reporten al número de emergencia del 911 cuando vean una situación anormal o alguna persona sospechosa en el interior de esos inmuebles, para que de ese forma ayuden a que no sigan siendo saqueados de esa forma. ¿Qué no?

Una realidad inseguridad en Puerta Real…Donde a punta de bala, sí que se confirmó que vive mucha “gente rara”, es en el por algo inseguro fraccionamiento Puerta Real, ubicado al Poniente de “Hornosío”, luego de que aflorara que en la quinta etapa de ese complejo habitacional un grupo de hombres armados rafagueara una vivienda, aunque por fortuna no hubo víctimas ni heridos. ¡Glup!

Con lo que algo que ya era un secreto a voces terminó de corroborarse, tocante a que por esos rumbos habitan personas que no precisamente se dedican a vivir como Dios manda, razón por la cual es que esa agresión armada registrada alrededor de las 20:00 horas en la calle Francisco Bojórquez Pesqueira, pudiera ser un síntoma de eso, a reserva de lo que saquen a flote las indagaciones al respecto.

Aunque por lo pronto y ante ese atentado, como de rayo activaron el llamado “Código Rojo”, para que acudieran todas las Policías habidas y por haber, de ahí que al primero que confesaran es al propietario de esa casa, a la que dejaran como coladera de tantos balazos, de ahí que de puro milagro no murió nadie, quien declaró que varios sujetos con fusiles de alto poder son quienes lo agarraron de tiro al blanco.

Sin embargo lo que deja en claro que a todas luces iban por alguien, es que primero le causaran daños a la puerta principal de ese “cantón”, para luego abrir fuego contra el mismo, y con tal intensidad, que los impactos de los proyectiles quedaron por demás visibles, en lo que es un ejemplo más de que ante esa clase de malhechores ya también se está enfrentando la Policía hermosillense, al mando de Jorge Suilo.

Así que una vez que se exhibiera que esa inseguridad ya es toda una realidad en Puerta Real, lo menos que deben hacer es focalizar las operaciones policiales en esa área, por como a decir de los habitantes de por ahí, son más que notorios esos vecinos incómodos que dan mucho que sospechar, por la forma en que se comportan y los “placosos” vehículos en que circulan. ¿O quieren más señales?

