Sergio Mayer ofrece promover la cultura en caso de llegar al Congreso

El candidato a diputado federal por Juntos Haremos Historia, Sergio Mayer, aseguró en entrevista con la agencia Notimex que busca un lugar en el Congreso para retribuirle al país lo que logró durante su vida como cantante y artista.

“Hoy en día mis prioridades han cambiado, he sido muy favorecido gracias al esfuerzo del trabajo y que he tomado la decisión de regresar un poco todas las cosas bellas que me ha dado la vida y especialmente México”.

“Valoro lo que tengo, que es lo que me enseñó mi padre que me regaló una carrera, soy licenciado en administración de empresas por parte de la Ibero, y no porque haya sido ‘pirruris’ sino que a mi padre le costó mucho trabajo”, señaló el morenista, quien creció en la delegación Iztapalapa.

Sobre las críticas por su falta de experiencia, reconoció que su candidata ha generado “mucha polémica”, pero agregó: “si yo me paro a tirarle piedras a todos los perros que me ladran se me va el tiempo”.

“Estoy convencido, enfocado en mi compromiso y en mi distrito, que sería el que me daría la representación y quienes lo legitimarían serían las personas de Álvaro Obregón y la Contreras, hay un compromiso real”.

Además, ofreció centrar su trabajo legislativo a favor de la cultura y educación, pues se dijo convencido “de que podemos abatir el tema de la inseguridad y la descomposición social a través de la cultura, es un proyecto interesante para mi apoyar esos temas”.

