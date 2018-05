Sabrina Sabrok es discriminada por sus tatuajes

A través de redes sociales, Sabrina Sabrok informa haber sufrido discriminación por sus tatuajes en un hotel de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El lamentable hecho ocurrió durante la segunda visita de la modelo al restaurante del hotel “María Bonita Consulado Americano”:

“Ahora vuelvo a ir y me dijeron que no nos podíamos parar a comer en el buffet porque no llevábamos manga larga y se veían los tatuajes. Yo les dije: ‘¿cómo puede ser? O sea, es discriminación esto y me dicen: no, es que a la gente le puede molestar ver tatuajes”, explica.

Posteriormente, Sabrok asegura estar siendo amenazada por el hotel tras la denuncia.

De momento se desconoce si una de las partes llevará la molestia al término legal.

Fuente: SDP noticias