Programa HOY se queda sin dos conductores

El matutino a cargo de Magda Rodríguez vuelve a experimentar cambios; dos conductores han sido suspendidos.

Alfredo Gudini y Héctor Ramírez, que interpreta a Rosa Concha, están fuera.

Gudini lo confirmó al periódico Basta!, “El pasado viernes me llevaron a Luis Hacha, pero su personaje no era el ideal para mi sección, esa inquietud se los hice saber a la producción y no les pareció”.

Tal acción enojó a la productora que decidió suspenderlo: “mandó a una persona para decirme que del piso 6 de Televisa, tenía la orden de cancelar mi sección”.

Por su parte, Ramírez también confirmó su salida y adelantó que será parte de la cobertura del mundial para Televisa Deportes.

“Sí salgo, pero por ahora no puedo dar detalles de esto, solo te puedo decir que estoy construyendo algo para el Mundial y ya en breve les contaré”.

Fuente: SDP noticias