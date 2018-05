Investiga PGR desapariciones en Laredo

Según la información difundida por la ONU-DH, se trataría de al menos 21 hombres y dos mujeres desaparecidos entre febrero y el 16 de mayo pasado

La Procuraduría General de la República (PGR) investiga desde hace una semana las desapariciones forzadas denunciadas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó el Gobierno federal.

La mañana de este miércoles, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó a las autoridades mexicanas a atender lo que calificó como una ola de desapariciones cometidas presuntamente por fuerzas federales en aquel Municipio del norte del País.

“La PGR ha informado que desde hace una semana, al tener conocimiento verbal por parte de la oficina del Alto Comisionado de la ONU de estos hechos a la Delegación de esa institución en Tamaulipas, abrió de inmediato una Carpeta de Investigación”, indicaron en un comunicado conjunto la PGR, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Cancillería.

“Que permita bajo el marco legal de nuestro país conocer, investigar y, si es el caso, proceder jurídicamente contra quienes hubiesen podido cometer delitos, en particular privaciones ilegales de la libertad sobre persona alguna”.

Según la información difundida por la ONU-DH, se tratarían de al menos 21 hombres y 2 mujeres desaparecidos entre febrero y el 16 de mayo pasado.

Organizaciones civiles locales denunciaron que las desapariciones habrían sido cometidas por elementos de la Marina.

En el comunicado, el Gobierno federal indicó que se enteró del llamado de Al Hussein a través de los medios de comunicación, por lo que de inmediato la Cancillería pidió más información a la oficina en México de la ONU-DH.

“Por parte de la Secretaría de Gobernación, se trasladará a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, el Comisionado Nacional de Búsqueda de Personas, Roberto Cabrera Alfaro, y personal de la Subsecretaría de Derechos Humanos”, agrega el comunicado conjunto.

“Para que, in situ, platique con familiares y personas que puedan aportar elementos para conocer la veracidad de esta información, dar protección y seguridad si así lo requieren los testigos, y poder ayudar, en su caso, de manera pronta a las investigaciones que realiza la PGR”.

Las dependencias aseguraron que cualquier información emitida por organismos internacionales, sea oficialmente o no, se valora con seriedad, sin prejuzgar los testimonios que recibió.

“La probable comisión de delitos o la respuesta de la autoridad a la inseguridad pública no puede hacerse al margen de la Ley y menos aún, cometiendo en sí misma actos criminales”, acotó el Gobierno federal.