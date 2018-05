Buscan instalar 38 cámaras de vigilancia en celdas de la comandancia

Y como más vale tarde que nunca, el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Suilo Orozco, anda buscando recursos para adquirir e instalar 38 cámaras de vigilancia en las comandancias de policía de esta capital.

Sabemos que a estas alturas del partido, en la recta final de la administración municipal, está muy difícil que puedan obtener recursos, ya que la Federación anda también en las últimas, pero como dice el dicho, no hay peor lucha que la que no se hace.

Aunque actualmente está en la memoria de todos el caso del joven Genaro, detenido y asesinado en una celda de la Comandancia de Policía de Navojoa, lo cierto es que aquí en Hermosillo, también falleció un detenido atacado por otro con el que tenía viejas rencillas.

Asimismo por la misma época otro de los detenidos murió al parecer por un infarto, aunque los familiares no quedaron conformes y consideran que hubo algún mal manejo por parte de agentes policiacos.

La cuestión es que por lo pronto, la autoridad municipal está buscando adquirir esas 38 cámaras las cuales se instalarían en pasillos y celdas para vigilar a los detenidos y evitar situaciones trágicas y dolorosas como las que ya hemos vivido.

Cabe señalar que actualmente los encargados de barandilla realizan recorridos supuestamente cada 10 minutos, para evitar cualquier incidente, pero como nos indica la experiencia, ello no es suficiente y es mejor tener la vigilancia en tiempo real y durante las 24 horas.

Avalan actuación de Policía Federal en revisión aeroportuaria

Nos comentan personas que se encontraban en el aeropuerto internacional de esta capital, el pasado martes, que fue muy oportuna y hasta discreta la presencia de elementos de la Policía Federal que atendieron el reporte de un falso explosivo en un vuelo de Interjet con destino a la Ciudad de México.

Cabe señalar que la salida de la aeronave se retrasó, ya que fue revisada por los agentes federales desde la cabina hasta el fuselaje, sin embargo, se realizó con celeridad y eficiencia, además en forma respetuosa hacia los pasajeros, cosa que los sorprendió, porque ya sabemos cómo se las gastan algunos efectivos.

Y es que como informamos oportunamente en Entorno Informativo en la edición de este miércoles, un pasajero de la mencionada línea aérea, anunció que llevaba explosivos, quien sabe con qué fin, lo cual resultó falso.

E incluso el citado pasajero, a quien no se le permitió continuar el vuelo, no fue detenido, de ahí que no lo vieron como una amenaza real, y posiblemente haya estado un tanto desequilibrado.

Naturalmente que estaban obligados a realizar una revisión, sobre todo con tanta persona que no está en sus cabales y que ha ocasionado otros incidentes graves en distintas latitudes, pero qué bueno que no pasó a mayores, pero lo mejor es que actuaron con prudencia y respeto hacia quienes no tienen vela en el entierro.

Y es que continuamente hay presencia de agentes federales en la terminal aérea, por cuestiones de seguridad y para detectar a traficantes de indocumentados y a personas que no estén en forma ilegal en el país, por lo que quienes vieron a los uniformados revisando, en forma tranquila, lo vieron hasta normal y ello evitó que hubiera ataques de pánico.

Atenuará daños de vandalismo recursos federales extraordinarios

Recientemente nos enteramos que el vandalismo y robos en el ciclo anterior causó daños en las escuelas de nivel básico por 100 millones de pesos, y en este nuevo ciclo, que ya está a punto de culminar, seguramente van por el mismo camino, o incluso, la cifra podrá ser mayor, de ahí que nos parece por demás oportuna la llegada de 150 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa.

Y esto, según informó el director del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa de la Federación, Héctor Gutiérrez de la Garza, estos recursos beneficiarán a 100 escuelas más, y fueron resultado de las gestiones que hizo la gobernadora Claudia Pavlovich, quien no ha quitado el dedo del renglón a pesar de estar a finales del sexenio federal.

