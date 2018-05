Exhortan a no tirar basura en la calle

“La basura que no se levanta es la que no se tira”, manifestó la presidenta Municipal, Angelina Muñoz Fernández, por lo que es primordial hacer conciencia sobre no arrojar desechos en la vía pública.

“Esta administración está comprometida en apoyar las iniciativas ciudadanas, porque son las que se quedan, con independencia de quien esté en el gobierno, por lo cual debe haber ejemplos de vecinos organizados que se repliquen en otros lados”, comentó.

Enfatizó que se tiene que fomentar la conciencia de la responsabilidad ciudadana porque la calidad del medio ambiente depende mucho de todos, debido que si somos responsables de los residuos que generamos vamos a mejorar mucho el entorno en el que no desarrollamos.

Destacó que habrá un cambio si generamos una conciencia de hacernos responsables de los residuos que generamos, de ser respetuosos de los demás, porque cada vez que tiramos algo, ya sea un papel, popote, bolsa de papitas o palo de la paleta, afectamos a todos.

Además, expresó en Sonora los diputados locales trabajan en el tema para que, como en otras ciudades, se prohíba utilizar las bolsas del supermercado y volver a proteger para dañar menos el medio ambiente.