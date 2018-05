Entrega CPA informe sobre solicitud de alerta de género

La mandataria estatal, Claudia Pavlovich, señaló que la violencia de género es un grave peligro y relató las acciones emprendidas para erradicarla, principalmente en Cajeme

Para prevenir y eliminar la violencia de género en Sonora, la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó a Ángela Quiroga Quiroga, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), el informe de resultados sobre el dictamen y resolutivo de la solicitud de alerta de género para el municipio de Cajeme.

En presencia de integrantes de la Red Feminista Sonorense; del Grupo Colectivo de Mujeres y de mujeres indígenas de Sonora y migrantes, la mandataria, quien ha tomado como política de Estado este tema, señaló que a raíz de que el pasado 4 de agosto la Conavim declaró no procedente la alerta de violencia de género en Cajeme, el Gobierno del Estado trabajó arduamente en las medidas y acciones tendientes a erradicar este fenómeno en la entidad.

Indicó que la violencia de género es un problema que atañe no nada más a Sonora o México, es un conflicto internacional que se tiene que atender entre gobierno y sociedad civil, para educar a víctimas y victimarios, en beneficio de empoderar y dignificar a las mujeres, con o sin alerta de género.

“Como Gobierno, tengo el firme compromiso de trabajar con o sin alerta de género, porque cada mujer o con una que sea violentada, para mí representa un grave problema y una grave preocupación”, afirmó en el evento al que asistieron mujeres representantes de diversas organizaciones civiles, así como alcalde de Cajeme, Faustino Félix Chávez.

Por su parte, Quiroga Quiroga reconoció en el Gobierno del Estado el compromiso de erradicar la violencia de género en todo el estado, con la convicción absoluta de hacer política de largo plazo en beneficio del desarrollo de la entidad y de sus mujeres.

“Daremos una lectura minuciosa y cuidadosa a este informe, les daremos dentro de poco una respuesta oficial al informe que hoy nos entregan y que nos sentimos muy contentos y halagados de poder compartir con ustedes este momento”, aseguró.

La titular de la Conavim destacó las acciones implementadas en Sonora para el empoderamiento e igualdad hacia las mujeres, dando como ejemplo la paridad de candidaturas entre hombres y mujeres en la entidad, iniciativa promovida por la Gobernadora Pavlovich.

José Luis Peña Colín, Director de Atención y Seguimiento de Alertas de Género del Instituto Nacional de las Mujeres, destacó la labor de la Gobernadora Claudia Pavlovich, quien desde su mandato ha establecido como política de Estado garantizar a las mujeres y niñas la igualdad sustantiva.

Luego de resaltar el trabajo de Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora del Instituto Sonorense de las Mujeres, señaló que no solo se busca garantizar a las mujeres el acceso y ejercicio a sus derechos sino también la igualdad de resultados.

Miguel Ernesto Pompa Corella, Secretario de Gobierno, detalló que en mayo de 2015, cuando la administración actual no tomaba posesión, se solicitó la alerta de género para Cajeme, pero no fue hasta noviembre de ese mismo año que se tuvo el conocimiento de dicha solicitud.

Dijo que a raíz de las 12 recomendaciones emitidas por la Conavim, de medidas institucionales que se tenían que cumplir, es que se inició con el trabajo transversal en cada una de las dependencias para impulsar en todo Sonora la prevención y erradicación de la violencia de género.

En 2017 se registraron 29 feminicidios, de los cuales se iniciaron 28 carpetas de investigación, y de éstas, en 17 hubo sentencias condenatorias, mencionó, mientras que 11 restantes están en proceso, pero en todos los casos los imputados se encuentran detenidos en prisión preventiva.

En lo que va de este año se han iniciado 10 carpetas de investigación por feminicidio, por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de Claudia Indira Contreras Córdova, Vicefiscal de Feminicidios y Delitos por Razones de Género, y se han vinculado a proceso las 10 carpetas, de los cuales siete ya obtuvieron sentencia condenatoria.