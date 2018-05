La “guerra de las encuestas” terminarán con la elección del 01 de julio próximo

Como lo saben mis dos caros lectores, yo no creo en las encuestas, pero este día amanecieron a toda lo que dan los empresarios que se dedican ese tipo de negocios publicando varias de ellas. En todas lleva la delantera el candidato de Morena, PT y PES, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, dos de ellas le dan un segundo lugar a José Antonio Meade, de los partidos PRI, PVEM y Panal, y un tercer lugar a Ricardo Anaya Cortés, de los partidos PAN, PRD y MC…Una de esas empresas le da un empate técnico a AMLO y Meade.

Las otras dos ubican a Anaya y a Meade muy parejos, pero con ventaja del panista, lo que significa que los encuestadores están haciendo un gran negocio en este mes de mayo y, por supuesto, seguirán en junio. Todos sabemos que las encuestas no deciden una elección, menos para la presidencia de la república. Esto podría causar una tragedia política, porque nada más imagínese usted que no ganara López Obrador, ¿qué le podría ocurrir al Peje? Podría morir de un coraje.

Aunque en la campaña presidencial en contra de Felipe Calderón Hinojosa, el Peje llevaba más ventaja y no ganó. Pero antes no había redes sociales que hicieran tanto ruido, además, López Obrador no tenía tanto dinero, ni patrocinadores de muchos millones de pesos. Ahora dice que es de izquierda, pero le gustan muchos los lujos. También a sus hijos y a toda su familia. Es un pez que tiene muy dura su piel, cubierta de escamas muy resistentes y resbalosas. Todo se le resbala.

López Obrador después de tantos años en campaña por la presidencia de la república, más de 18, ya perdió la vergüenza, si es que algún día la tuvo, porque cuando le dicen sus verdades de tanta corrupción en su vida política, solo se concreta en decir que son los de la mafia del poder que no quieren dejarlo llegar a la presidencia de la república. Pero no, la mayoría de las cosas que se dicen del Peje son ciertas, nada más que este es muy astuto y se hace como que no oye, ni mira nada.

Sin embargo, como siempre lo digo, en política todo puede suceder y hasta ganar la elección una persona que ha traicionada a mucha gente y que maneja los recursos públicos del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como si fuera una empresa privada familiar. López Obrador aparece como socio mayoritario y sus hijos como sus socios minoritarios. Pero, a pesar de muchas cosas en su contra, podría ganar la elección presidencial el 01 de julio próximo.

Premia Secretaría de Economía a ganadores del programa Jóvenes con Talento 2018

Con la participación de alrededor de 500 estudiantes de nivel superior de instituciones educativas públicas y privadas de Hermosillo, que se familiarizaron con el desarrollo de empresas de distintos sectores, se realizó la premiación de los ganadores del programa Jóvenes con Talento 2018.

Jorge Vidal Ahumada, Secretario de Economía en Sonora, fue el encargado de entregar los reconocimientos a los tres grupos ganadores que presentaron sus proyectos en los sectores de Alimentos y Bebidas; Automotriz y Aeroespacial.

El funcionario estatal señaló que estos programas son de gran importancia al involucrar a la academia y el sector productivo, donde el Gobierno del Estado sirve como facilitador para la formación del capital humano que responderá a las necesidades de la entidad.

“La inmensa ventaja es que le estamos apostando a este talento, a ustedes jóvenes premiados, para que se queden aquí a laborar, para fortalecer el desarrollo empresarial y para la atracción de la inversión (en Sonora)”, afirmó.

El proyecto Jóvenes con Talento sirvió para mostrar la calidad de la mano de obra y capacidad que existe en Sonora, dijo, que es parte fundamental de los ejes para la atracción de la inversión con los que trabaja el Gobierno del Estado, ligados con la conectividad y la paz social.

Vidal Ahumada se comprometió a seguir impulsando programas similares para que los jóvenes sonorenses sigan involucrándose con el sector productivo y así fortalecer la economía en la entidad.

Los tres grupos ganadores del concurso se hicieron acreedores a un reconocimiento y un cheque por 30 mil pesos, además, sus proyectos serán implementados en cada una de las empresas donde se presentaron.

En el sector de Alimentos y Bebidas, dentro de la compañía GEPP, los ganadores fueron: José Alejandro Moreno Sánchez; Ernesto Isaías Flores Rodríguez y Gabriel Armando Colín Coronado, estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), con el proyecto “Diferencias de inventarios en almacenes”.

Con el proyecto “Catalogo para rapidez y eficiencia en el reemplazo de piezas dañadas”, en el sector Automotriz, presentado en la compañía Martinrea, los triunfadores fueron: Manuel Alejandro Gámez Trujillo; José Lucio Corujo Rodríguez y Jorge Alberto Yáñez Preciado.

Mientras que en el sector Aeroespacial, los ganadores, que trabajaron en la compañía TE Connectivity, fueron: Maximiliano Noriega López; Martín Humberto Moreno Álvarez y Carlos Alberto de la Re Íñiguez, de la Universidad del Valle de México, con su proyecto “Sistema de captura dinámica”.

