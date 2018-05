Sigue Estrada sin poder ganar

El pitcher sonorense se mantuvo en la loma durante tres entradas y dos tercios, en las que recibió siete imparables, cuatro carreras, no regaló bases y recetó un ponche

El pitcher mexicano Marco Estrada (2-6) tuvo un “mayo negro” para el olvido, tras ligar su cuarta derrota y sexta de la temporada en su cuenta personal.

Estrada no pudo despertar en la derrota de su equipo, Azulejos de Toronto, al caer 8-3 ante los Medias Rojas de Boston.

El sonorense no gana un partido desde el pasado 20 de abril, cuando se impuso a los Yanquis.

Estrada se mantuvo en la loma durante tres entradas y dos tercios, en las que recibió siete imparables, cuatro carreras, no regaló bases y recetó un ponche. Esta es la actuación más corta de sus anteriores 10 salidas.

Con un par de dobletes productores de una carrera, uno de Mitch Moreland y otro de J.D. Martínez, Boston se fue arriba en la primera entrada.

Andrew Benintendi siguió la misma tónica y con otro doble incrementó la pizarra en el segundo inning.

Sería hasta la cuarta cuando Toronto reaccionó con jonrón solitario de Justin Smoak. Jackie Bradley Jr. produjo la cuarta rayita para Boston en la parte baja de ese inning.

Curtis Granderson empalmó dos carreras para Toronto en la séptima, pero Boston ejecutó un rallie de cuatro carreras de la sexta a la octava para sellar la victoria, que incluyó jonrones de Xander Bogaerts y Sandy León.

El mexicano Héctor Velázquez le puso emoción en la novena al retirar un out y dejar la casa llena, por lo que Craig Kimbrel tuvo que entrar para resolver el problema y apuntarse su salvamento 17 del año.

Rick Porcello (7-2) fue el pitcher ganador tras seis entradas y dos tercios de labor, de cinco hits, tres carreras, dos bases, cinco ponches y un jonrón.