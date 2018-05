Promueve Flor Ayala los valores en el hogar

Practicar los valores en casa y hacer un esfuerzo como ciudadanos, para coadyuvar a que la comunidad sea mejor, es una iniciativa que muchos de los vecinos exigen en las colonias.

En los recorridos por los barrios de Hermosillo, Flor Ayala escuchó los comentarios de la gente, entre ellas Viviana Esquer quien explicó que después de las 10 de la noche es complicado andar fuera de casa por los robos y asaltos.

“Nos tenemos que poner todos bien de acuerdo, porque si los vecinos no nos ponemos de acuerdo nunca vamos a poder salir de esto, porque, aunque nos siga trayendo la ayuda “La Flor”, se siguen robando las cosas; debemos poner de nuestra parte”, comentó.

Con respecto a los robos y la constante inseguridad, Eulalia “Lali” Tortoledo, otra vecina, dijo que los mismos ciudadanos deben de aportar su granito de arena: “no comprando cosas robadas”.

“Yo siempre he estado en contra de comprar más barato por facilidad, llega alguien a venderte algo y no sabes de qué procedencia venga. Eso es fomentar más la delincuencia y que aumenten los robos. Porque el ratero dice, ah, ya sé dónde me compran”, expresó.

Además, opinaron que la educación viene de casa y que les gustaría que hubiera un centro o escuela donde se platicara con los padres, aconsejándoles cómo educar a los hijos, ya que muchas veces estos últimos se pierden por falta de cariño.

Por su parte, la candidata a diputada local por el distrito XII, Flor Ayala, se comprometió a promover “Flor de valores”, un proyecto destinado a enaltecer conductos de bien tales como la unidad, honestidad, respeto, justicia y paz.

La inseguridad, la rehabilitación de parques públicos y otros problemas que padece la ciudad, pueden solucionarse con la práctica de valores en casa y trabajo en equipo, opinaron vecinos de la colonia Tiro al Blanco, Nuevo Hermosillo y Valle del Marqués.