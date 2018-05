No me siento capaz de sacarle el título a Rafa Nadal: Del Potro

El argentino Juan Martín Del Potro, sexto jugador mundial, admitió este martes, tras superar la primera ronda de Roland Garros, que no se siente “capaz de sacarle el título” a Rafael Nadal, número 1 de la ATP y diez veces campeón en París.

“No me siento un jugador capaz de sacarle el título a Rafa aquí. Si me preguntan quién está en esa lista, te diría un (Alexander) Zverev, un (Dominic) Thiem. También es por la superficie en la que se está jugando”, declaró Del Potro, que insistió en que la tierra batida no es el terreno donde más cómodo se siente.

La Torre de Tandil acababa de ganar al veterano Nicolas Mahut (36 años) por 1-6, 6-1, 6-2 y 6-4, en un partido de primera ronda en la pista Suzanne Lenglen para el que estuvo en duda hasta última hora por una lesión en el aductor izquierda, sufrida hace diez días en Roma.

“La recuperación sigue bien. Estoy jugando. He terminado hoy bien. El jueves veremos cómo me encuentro”, señaló, puntualizando que decidirá si juega antes del siguiente encuentro, según su evolución.

“Sigo en proceso de recuperación. Pasaron más de diez días, que era el plazo que nos había dicho el médico”, tranquilizó.

Del Potro también dedicó unas palabras de apoyo a Novak Djokovic, exnúmero 1 mundial caído al 22º lugar, que tras una operación de codo sigue luchando por recuperar su mejor nivel.

El serbio había afirmado el lunes que se inspira en el ejemplo de Del Potro, que tras años de lesiones pudo volver a un gran nivel y regresar al ‘Top 10’.

“Que él me diga que yo le puedo ayudar me da alegría. Es un amigo y quiero que le vaya bien. Las frustraciones que puede sentir es algo que yo entiendo bien. Si hay tipos que pueden salir adelante, él es uno de ellos. Nos va a sorprender ganando cosas importantes”, vaticinó.

Fuente: medio tiempo