Prohíben a PGR pedir captura de Barreiro

Un juez federal prohibió por tiempo indefinido a la PGR solicitar una orden de aprehensión o judicializar la carpeta de investigación contra Manuel Barreiro Castañeda, indagado por un presunto lavado de 54 millones de pesos por la compra de una nave industrial a Ricardo Anaya.

Roberto Antonio Domínguez Muñoz, Juez Primero de Distrito en Amparo con sede en San Andrés Cholula, Puebla, concedió la suspensión definitiva al empresario queretano y a su mano derecha Juan Manuel Olea Villanueva, para el efecto de que la PGR no lleve su expediente ante los tribunales.

“Ante la apreciación del caso concreto y la relevancia de la violación alegada, que es la afectación al debido proceso en su vertiente de la prerrogativa de adecuada defensa, sus características en el desarrollo de la indagatoria y su trascendencia en la posible afectación a ese derecho fundamental, no susceptible de repararse posteriormente, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que se suspenda la judialización de la carpeta de investigación”, dice el resolutivo del juez.

Barreiro y Olea presentaron este amparo, el 16 de marzo pasado en Puebla, contra la negativa de la PGR para acordarles datos de prueba en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-CDMX/0000979/2017.

Según la lista de acuerdos, los quejosos señalaron como “inminente” la judicialización de la indagatoria y por ello también pidieron la protección de la justicia contra todas las consecuencias legales de ese acto, incluidas la orden de aprehensión y la extradición.

El juez Domínguez concedió la suspensión provisional el 20 de marzo y la definitiva el 10 de abril, protección que estará vigente por un tiempo por ahora indeterminado.

La PGR tenía un plazo de 10 días hábiles, a partir de su notificación, para impugnar el fallo del juzgador.

De la lista de acuerdos publicados, no se desprende con claridad si efectivamente presentó el recurso de revisión.

En la Ciudad de México, desde el 14 de marzo, el juez federal Patricio Vargas Alarcón rechazó concederles a Barreiro y Olea la suspensión definitiva contra la judialización de la indagatoria o la solicitud de aprehensión.

Su criterio, que ha reiterado desde entonces en diversos fallos, es que no existe una violación de garantías constitucionales cuando se libra una orden de aprehensión contra un acusado que no pudo defenderse de la investigación cuando estaba en manos de la Procuraduría.

En el nuevo sistema acusatorio el imputado puede ejercer su derecho de defensa cuando ya está judicializado el caso, pues la investigación continúa cuando el expediente se encuentra bajo responsabilidad de la autoridad jurisdiccional.

Barreira y Olea, al igual que los demás coacusados, se encuentran en Vancouver, Canadá, desde que inició el escándalo de la nave industrial que vendió el hoy candidato presidencial a un reconocido arquitecto de la zona del Bajío.