Intentan quemar vivo al esposo de Síndico

Ramiro González Patishtan, esposo de Herminda López, síndica municipal de El Bosque, Chiapas, se encuentra retenido desde el 13 de mayo por pobladores quienes exigen el pago de 18 millones de pesos correspondientes al Comité de Planeación para el desarrollo municipal.

Desde octubre del año pasado, los habitantes de El Bosque acusaron al presidente municipal, Martín Díaz, de robarse el dinero del municipio y no cumplir con responsabilidades básicas, como la recolección de basura.

Ramiro González también estuvo retenido en aquella ocasión, junto Al primer regidor y el Director de la Policía municipal, los tres fueron liberados una semana después.

En los últimos meses, los grupos opositores al gobierno municipal que mantienen retenido al esposo de la síndica, han realizado bloqueos carreteros como medida de presión y ayer quemaron el coche de uno de los trabajadores del alcalde.

En un comunicado, el gobierno de Chiapas informó que convocaron a una mesa de diálogo entre el presidente municipal y el grupo inconforme para buscar una solución a la falta de pagos desde que fue retenido el esposo de la síndica municipal.

También aseguraron que han implementado medidas cautelares para garantizar la integridad física de Ramiro González Patishtan.

Imagen Noticias habló Martín Ramírez, vocero del Movimiento de El Bosque por la Defensa del Municipio, uno de los grupos que mantienen retenido al esposo de la síndico, dijo que no amenazaron a Ramiro González con quemarlo si el gobierno no pagaba la deuda en menos de 24 horas pero que no lo liberarán hasta que les entreguen los 18 millones de pesos. Aseguraron que no aceptarán más mesas de diálogo ni permitirán que se instalen casillas electorales en la próxima elección.