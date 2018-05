Enrique Guzmán responde a su hija sobre la golpiza a su mamá

El padre de Alejandra Guzmán, el cantante Enrique Guzmán, hizo una confesión sobre el pasado de la vida familiar que ha generado polémica y duras críticas hacia el intérprete. Él ha reconocido, por primera vez, que agredió físicamente a su entonces esposa Silvia Pinal, pero eso no fue todo, agregó que se lo merecía.

“Una sola vez le falté al respeto a la señora y, ¿saben qué?, se lo mereció”, señaló.

“¡Yo no le he faltado al respeto a ninguna señora!, ¡jamás!, menos esa noche a la señora. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, contó Enrique Guzmán a través de su cuenta de Twitter.

La revelación ocurrió luego que la productora Carla Estrada confirmara en el programa “Ventaneando” que en la serie biográfica de la actriz Silva Pinal se relatarán los maltratos a los que, supuestamente, fue sometida por su expareja Enrique Guzmán, durante el matrimonio.

Asimismo, en unos audios publicados con Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal y Enrique, aseguraba que le dolía ver a su madre con las marcas después de haber sido agredida físicamente por su padre:

“Mis peores recuerdos son cuando mi papá dejaba a mi mamá con moretones en la cara”.

Ante esto, Enrique Guzmán le respondió a su hija Alejandra Guzmán vía Twitter:

“Alejandra…el evento al que te refieres no pudo ser cierto. La única vez que hubo violencia tenias 4 años y sucedió a las 3 de la mañana. Te la contaron mal”.

Fuente: debate