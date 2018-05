Mientras los candidatos no trabajen unidos le van a fallar a la ciudadanía

Para que las campañas políticas “prendan” tienen que unirse todos los candidatos de los mismos partidos políticos. Hasta ahora, cada quién jala para su lado y, al parecer, no existe una coordinación entre sus coordinares. Tampoco ha habido derrama económica en los municipios, como en otros años electorales. Las lideresas y líderes de los barrios y colonias dicen que no hay dinero y que las camisetas y gorras son regalos de empresas a los candidatos. ¿Será cierto?

El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE), anunciaron algunos millones de pesos que fueron destinados para los procesos electorales, por lo que habrá que investigar a dónde se fueron esas millonadas. Dinero sí hay, ahora hay que ver en qué se está gastando o quién se está quedando con él. Tampoco los medios de comunicación se han visto beneficiado con la “danza de los millones” anunciados por el INE.

Los candidatos no traen dinero, ni los partidos tienen, cosa que nadie les cree, ni los líderes de las colonias. Además, solo queda un mes de campaña y todavía no se ve claro. Es necesario que los candidatos recorran los barrios de los 72 municipios de Sonora, para que sean conocidos físicamente. A unos solo los han visto en la televisión o escuchado en las estaciones de radio. Algunos hacen un esfuerzo y se ven en los diarios.

Hay que estar muy atentos en los dineros que manejan los órganos electorales, las autoridades revisoras no se deben de conformarse con los números fríos que registran las relaciones de gastos, ya que los funcionarios del INE e IEE, tienen sus mañas y muchas experiencias en presentar estados financieros. Nada más para citar fallas del IEE, en la parte norte de Hermosillo todavía existen bardas pintadas de la campaña a la presidencia municipal de Hermosillo de hace varios trienios…¿Cómo la ven?

Aquí se demuestra que las autoridades electorales no están cumpliendo con su obligación de despintar las bardas. Las bardas las tienen que despintar o borrar los nombres a más tardar a los 30 después de la elección. Si no lo hacen los candidatos, lo tienen que hacer los partidos y, si este no cumple, tiene que hacer el IFE o IEE.

Firman acuerdos Sylvana Beltrones y organizaciones de autos ilegales

Para dar seguridad y certeza a familias sonorenses, Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado por PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, firmó un compromiso de colaboración con líderes de asociaciones que afilian autos extranjeros.

Ante cientos de personas que poseen un vehículo “chocolate” y representantes de las agrupaciones de defensa del patrimonio familiar del estado, la propuesta hecha por los candidatos al Senado de Todos por México, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, se consolidó con la firma de un acuerdo de colaboración a fin de regularizar estos vehículos que ya están en territorio nacional.

El dos de abril, en la visita a Sonora de José Antonio Meade, candidato a la Presidencia de la República, Sylvana Beltrones y Maloro Acosta, plantearon la propuesta de la regulación de carros “chocolate” y hoy, es también parte de las propuestas del candidato presidencial.

Con este compromiso por escrito, la candidata al Senado, Sylvana Beltrones Sánchez subrayó que al llegar al Congreso de la Unión, inmediatamente presentará la iniciativa que tiene como objetivo, brindar seguridad jurídica a los dueños de vehículos irregulares y equidad en derechos y obligaciones con los que tienen vehículos nacionales.

“Nos dimos cuenta que ya no se puede cerrar los ojos y fingir que no pasa nada”, agregó Sylvana Beltrones, “la regularización de vehículos es necesaria, es un acto de justicia social porque nos pone a todos en un plano de igualdad de condiciones, derechos y obligaciones”.

El coordinador de campaña de José Antonio Meade en Sonora, Rogelio Díaz Brown, destacó que esta propuesta es del interés del candidato y reconoce la importancia de resolver esta problemática que afecta a alrededor de 200 mil sonorenses.

Martín Manzo, líder de Sonora – FEA, en representación de los líderes de las agrupaciones, expresó su confianza en que se cumplirá con este compromiso y reconoció que ningún otro candidato o legislador, había puesto empeño en resolver esta situación.

Sylvana Beltrones, candidata al Senado de la coalición Todos por México, afirmó que con la legalización de autos “chocolate” se brindará certeza sobre su patrimonio a los dueños, pero también para la sociedad en general, “Esas dos son nuestras motivaciones principales: justicia social y seguridad para todos”, apuntó.

La participación de los líderes de agrupaciones que afilian asuntos extranjeros en esta propuesta, es clave, señaló, por eso se trabaja en conjunto para que la iniciativa se apegue a la realidad que enfrentan los dueños de estos vehículos y que se traduzca en una solución definitiva para esta situación.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden