Emite Interpol ficha roja contra ex fiscal

A petición del gobierno mexicano, la Organización Internacional de Policía Criminal, (Interpol, por sus siglas en inglés), emitió una ficha roja para localizar y detener a Luis Ángel Bravo Contreras, ex fiscal de Veracruz durante la gestión de Javier Duarte.

Con la emisión del documento, Bravo Contreras es buscado en más de 190 países que integran la Interpol para ser capturado y puesto a disposición de las autoridades mexicanas, conforme a los tratados internacionales.

El ex fiscal durante la administración del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa es requerido por un juzgado en Xalapa, Veracruz, luego de una investigación que llevó al hallazgo de 13 cadáveres en enero de 2016, de los cuales, solo reportó seis.

Por el momento, las investigaciones llevaron a la captura y a la vinculación a proceso del ex director de Servicios Periciales, Gilberto “N”, la ex delegada de la Policía Ministerial, Carlota “N” y la ex fiscal de Investigaciones Ministeriales, Rosario “N”.

Por su captura, el gobierno de Veracruz ofreció una recompensa de 5 millones de pesos.