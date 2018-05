Detienen a un ex agente de la PGR por secuestro de migrante

La PGR aprehendió a un ex elemento de la Agencia Federal de Investigación (AFI), hoy Policía Federal Ministerial (PFM), por el secuestro exprés de un migrante y su pareja, a quienes sembró droga y pidió 500 mil pesos para no consignarlos ante la autoridad judicial en Chiapas.

El sospechoso fue detenido en el municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, con base en una orden de aprehensión girada por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Chiapas por el delito de secuestro exprés, con fines de extorsión y cohecho.

La Visitaduría General de la PGR le imputó al ex servidor público su presunta participación en la detención injustificada de un migrante y su esposa en Chiapas, quienes regresaban al País para visitar a su familia.

Los hechos sucedieron cuando la pareja viajaba a bordo de su vehículo y fueron interceptadas por varios agentes de la entonces AFI, hoy PFM, quienes –de acuerdo con las víctimas– les sembraron droga.

Enseguida, la pareja fue trasladada a las oficinas de la PGR en Palenque, donde fueron privados de su libertad y a sus familiares les fue solicitado dinero en efectivo a cambio de no consignarlos ante la autoridad competente.

Los agentes les pidieron 500 mil pesos inicialmente; posteriormente 200 mil y, finalmente, 120 mil pesos, a cambio de no consignarlos ante la autoridad competente y dejarlos en libertad.

