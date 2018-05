Amo le hereda $1 millón a su perro

En Milán, Italia, un anciano de 90 años ha dejado su herencia al completo, lo que viene a ser más de un millón de euros (un millón 160 mil dólares) a su perro.

El can de raza caniche le había salvado en una ocasión la vida, y el hombre quiso asegurarse de que no acabaría en una perrera. El can se llama Tor y su dueño era Pasquale Rizzo, un italiano de 90 años. Cuando el hombre tenía 83 años halló al animal abandonado a las afueras de Milán y se hicieron inseparables, según ‘La República’.

Tras rescatarlo de la calle, el perro salvó la vida del anciano cuando en 2014 sufrió un ataque al corazón y gracias a los ladridos del can los vecinos se enteraron de lo ocurrido y llamaron a emergencias.

Tras recuperarse del infarto, Pasquale quiso asegurarse de que cuando él muriera Tor no quedara abandonado o en una perrera y por eso le dejó todos sus bienes, valorados en más de un millón de euros.

Ahora, tras la muerte del hombre, el perro vive con todos los lujos. Mientras, un albacea es el encargado de gestionar el dinero, porque en muchos países, Italia incluido, los animales no pueden heredar directamente. A futuro, el albacea espera hallar un hogar que acoja a Tor, para que viva feliz con una familia.

