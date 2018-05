Ahora hasta a la Iglesia extorsionan

Abu$an de pen$ione$ del Isssteson

Posible efecto de caso del “Mencho”

A la alza las muertes por rickettsia

Ahora hasta a la Iglesia extorsionan…Pa´ que vean el como ya no puede creerse en nada ni en nadie, ahí tienen la advertencia que hiciera el fin de semana la Arquidiócesis de Hermosillo, cuyo arzobispo es Ruy Rendón, por la extorsión de la que fueran objeto feligreses de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la colonia Villa Bonita, luego de que se aprovecharan de su buena fe.

Al trascender que los estafadores se valieron de que el pasado 9 del presente mes de mayo el arzobispado exhortó a las operadores de las iglesias a pedir apoyo económico para sufragar los gastos de una enfermedad que padece el sacerdote, Felipe de Jesús Zaragoza Ortega, párroco del mencionado templo, y es por lo que comenzaron a solicitar dinero por medio de llamadas telefónicas. De ese pelo.

Toda vez que a nombre de esa institución religiosa se les requirió depositar en una cuenta de Bancomer, a la cual algunos hicieron transferencias monetarias, por lo que al salir a flote esa timada, es que se vieron en la necesidad de emitir un comunicado, vía el Secretario Canciller, Adalberto Moreno Haros, en el que se deslindan de esa colecta bancaria ilegal, con lo que se demostró que eran puras vaquetonada$.

A ese grado es que los hampones, que vaya que ya ¡no tienen perdón de Dios!, llegaron al punto de “$acar raja” de la delicada condición de salud en la que se encuentra el cura Zaragoza Ortega, por problemas respiratorios, de ahí que recientemente le practicaran una traqueotomía, lo que pone de manifiesto que ya ni los representantes eclesiásticos se salvan de esos actos delictivos. ¡Vóitelas!

Como lo prueba que en el citado aviso se leía lo siguiente: “Se informa que en las últimas horas se está solicitando dinero en nombre de la Arquidiócesis para los gastos médicos del presbítero Felipe Zaragoza ¡Es falso, es extorsión!”, razón por la cual hicieron una llamado a la grey católica para ignorar el número 812 7 26 60 32, así como el no hacer depósitos en el registro 4153 3133 8847 5019 de Bancomer.

Ante lo que deducen que si ya ni ante los representantes del Señor se están deteniendo para medrar a su nombre, con todo y que se trate de una causa de fuerza mayor, es obvio que mucho menos lo van hacer ante un simple mortal, de ahí el porque las extorsiones telefónicas sigan dándose a todos los niveles, no obstante y que reportan que han ido a la baja, pero ese comentado hecho vuelve a ponerlas en boga.

Por no ser normal o más bien salirse de lo común, el que hayan querido hacer “lana” con cargo a un prelado que está enfermo, de ahí que las mismas autoridades católicas hubieran tenido que salir al quite o a condenar esa estafa, que sí que está como para que excomulguen a esa clase de maleantes y no es para menos, por como están atentando contra algo que es sagrado, como es la Iglesia. Así el sacrilegio.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Abu$an de pen$ione$ de Isssteson…Quien vaya que volvió a “poner el dedo en otra llaga”, es el director del Isssteson, Pedro Contreras López, luego de que “sin anestesia” ayer sacar a balcón a un grupo de jubilados a los que ya tienen demandados, por de a cómo con recovecos y vacíos legales, están cayendo en el abu$o de exigir nivelaciones de pensiones que ya rayan en el fraude, por lo onerosas. ¡Zaz!

En esos términos estuvo la “destapada de esa cloaca” o insaludable “operación” legaloide a la que han estado recurriendo algunos pensionados, a pesar de que ya gozan de altos ingresos, pero que todavía quieren más, según lo denunciado por Pedro Ángel, y es que están litigando para que también les reconozcan las compensaciones salariales que recibían cuando estaban en activo. ¿Cómo la ven?

Casi por nada es que Contreras apuntillara, que a principios de mayo ya interpusieron querellas por defraudación genérica contra derechohabientes, al considerar improcedentes esas exigencias de niveladas pensionarias a grados que ya son escandalo$o$, por haberse pasado del límite, con lo que ya están poniendo en riesgo a ese Instituto, cuyas finanzas de por sí están en “terapia intensiva”. ¡Ñácas!

Para el caso pusieron dos ejemplos de esos ex trabajadores abu$one$ que ya fueron denunciados ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, el primero por tener una pensión de $66 mil pesos y exigir que se le nivele por $39 mil 068 pesos más, para ganar un total de $106 mil 634 pesos mensuales; en tanto que otro devenga $96 mil 800 pesos y pretende $135 mil 151 pesos, o séase, casi $40 mil más. ¡Qué tal!

No en balde es que Pedro Ángel dejara muy en claro, que nadie en el Gobierno del Estado actualmente gana esa cantidad, y no pudieron haber cotizado sobre ese monto porque no hay quien lo perciba, ni ahorita, ni hace 5, 10 o 20 años atrás, razón por la cual es que ante esa evidente desmedida ambición, ya procedieron en consecuencia y penalmente, para evitar que se pasen de “largo$”. ¡Pácatelas!

Pero en contraparte el titular del Isssteson adelantó que abrieron mesas de negociación con pensionados que piden una nivelada razonable, a raíz de que pudo haber ocurrido un error de cálculo, entre los que se encuentran enfermeras, policías, secretarias y personal de intendencia, a fin de darle estabilidad al Fondo de Pensiones, de ahí que esas negociadas iniciarán desde hoy lunes en la oficinas centrales. ¡Órale!

Y dan cuenta que todo eso afloró luego de revisar los procesos de otorgamiento de esas tan llevadas y traídas pensionitis, como parte de la estrategia de trabajo basada en Acciones de Mejora derivadas del Plan Pro5, en aras de eficientar la operatividad de los servicios y las condiciones financieras del Isssteson.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podría tener efecto caso del “Mencho”…Y aunque está muy lejos de aquí, pero vaya que ni así descartan que pudiera sentirse un “efecto cucaracha” por la sonada detención que ayer hicieran de Rosalina González, la esposa de Nemesio Oseguera, alías “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más violentos de los últimos tiempos, en lo que fuera la noticia dominguera.

Es por eso que ante la detención de la doña del “Mencho” Oseguera, quien para nada es “muy mencho”, la cual fuera anunciada por el mismísimo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, los que se da por descontado que desde ya debieron haber puesto sus “barbas a remojar”, son los operadores de seguridad sonorense, como es el titular de esa área, Adolfo García; y el Fiscal estatal, Rodolfo Montes de Oca.

Lo anterior después de que a la pareja sentimental del citado capo del “Narco”, que hasta helicópteros militares ha derribado, elementos de la Armada de México la arrestaran la madrugada del domingo en Zapopan, por medio de un operativo sorpresa y sin realizar un solo disparo, luego de que le andaban siguiendo los pasos, por estar identificada como la presunta administradora de esa mafia. ¡Ñácas!

Si se toma en cuenta que ante la detención de ese nivel, incluso el gobernador jalicience, Aristóteles Sandoval, ventilara que activaron el llamado Código Rojo de seguridad, para prevenir cualquier reacción de ese grupo del crimen organizado, tras la captura de González Valencia, como serían narcobloqueos y demás, porque hasta al alcalde con licencia de Amacuzac detuvieron, un tal Jorge “N”. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A la alza las muertes por rickettsia…A como han seguido estando de funestos los reportes epidemiológicos, como el último dado a conocer por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez, la que sí que ha continuado representado una alerta, es la mortal enfermedad de la rickettsia, causada por la mordedura de garrapatas. ¡Glup!

Pues hasta ese saldo ventilado por Álvarez Hernández, al registrarse un nuevo caso de rickettsiosis, que también es identificada como fiebre manchada, ya sumaban 25 en lo que va del 2018, con un total de ¡¡12 muertos!!, lo que pone de manifiesto lo fatal que es, porque de acuerdo a esas fatídicas estadísticas, casi la mitad de las personas que la contraen mueren o no viven para contarlo. Ni más ni menos.

A no ser y que estén fallando en las medidas preventivas para lograr un oportuna detección, y más aún cuando el propio funcionario operativo en cuestión reconociera, que sólo hay una alta probabilidad de cura cuando la atienden a tiempo o en los primeros tres días en que aflora, vía el suministro inmediato del antibiótico denominado doxiciclina, porque de lo contrario hay un verdadero peligro de muerte. ¡Ups!

Sin embargo y a pesar de la gravedad de ese padecimiento generado por la gente que convive con los perros sin asearlos adecuadamente, ciertamente que no se ha visto que hayan implementado una campaña permanente, aún y cuando la Entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto a esa incidencia, lo que es un reflejo de que les falta mucho por hacer al respecto, no obstante y que es algo que urge.

De ahí el sentir que hay, de que aún se continúa esperando más el subsecretario de Salud, Félix Higuera Romero, porque a pesar de su buena voluntad, pero no se ha visto una mejoría con relación a ese mal.

Correo electrónico: [email protected]