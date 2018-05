Se coronan Cavaliers en el Este, van a la final de la NBA

La quinteta de Cleveland fue guiada por LeBron James a su octava final consecutiva, cuatro de ellas con los Cavaliers

La versión aplastante de LeBron James guió a los Cavaliers de Cleveland a la Final de la NBA.

En el séptimo y decisivo juego de la Final de la Conferencia Este, los Cavs vencieron 87-79 en su visita a los Celtics de Boston.

LeBron jugó los 48 minutos del partido, no descansó ni un segundo y fue el líder de su equipo.

Registró 35 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias, rozó el triple doble y avanzó a su octava Final consecutiva y la cuarta de los Cavs.

“Tengo mucho en la mente en este momento, creo que nos descontaban mucho esta temporada. Vamos a sacarle jugo a esta temporada. Creo que es un gran logro para esta franquicia”, dijo un exhausto James tras el partido.

“Para tener éxito es un trabajo de equipo no de un individuo”.

Los augurios eran negativos para Cleveland pues no contaron con Kevin Love quien entró al protocolo de conmoción por un golpe sufrido en el juego 6, pero su suplente, Jeff Green, jugó a la altura de una Final de Conferencia para aportar 19 puntos y 8 rebotes.

Boston fue la mejor defensiva de la temporada y de los Playoffs, acumularon 10 partidos invictos como locales en Postemporada, pero eso no fue suficiente ante los Cavs en el séptimo partido.

El coach Brad Stevens y su joven equipo se quedó en la antesala de jugar su primer Final en los últimos ocho años. El futuro brillará para la franquicia, su mejor jugador fue el novato Jayson Tatum quien encestó 24 puntos y recuperó 7 rebotes.

El lunes se definirá su rival en el séptimo partido de la Conferencia Oeste entre Houston y Golden State.