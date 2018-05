Legislará Sylvana para prevenir el cáncer

Con Día Azul y Día Rosa fortaleceremos cultura preventiva en lucha contra el cáncer, afirmó la candidata al Senado Sylvana Beltrones

La mejor forma de combatir el cáncer es la prevención, anunció Sylvana Beltrones Sánchez, candidata al Senado de la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, por ello, refrendó su compromiso de promover la implementación, por Ley, de un Día Rosa y un Día Azul.

Este cambio en la legislación ayudará a que más hombres y mujeres trabajadoras, se realicen exámenes de detección oportuna de la enfermedad, y con ello, dijo, poder transitar de una cultura curativa a una preventiva.

“Entonces si nosotros no damos las herramientas necesarias desde la Cámara de Senadores, no va a suceder; tengo 15 años haciendo campañas de moño azul, moño rosa y sigue siendo la principal causa muerte en el estado de Sonora, esto debe de cambiar y debe de cambiar con herramientas, que de verdad promuevan ese cambio”, manifestó Sylvana Beltrones.

Para que la implementación de Día Rosa y Día Azul sea posible, detalló la candidata al Senado, de la coalición Todos por México, ante mujeres jefas de familia de Hermosillo, es necesario presentar iniciativas de Ley y el compromiso, que junto con Maloro Acosta asume, es firme y es puntual.

“Si no reformamos la Ley Federal del Trabajo para contar con un día con goce de sueldo, para irte a checar, con la seguridad de que no te van a despedir y no vas a perder ese día, será muy difícil tener resultados, ya que el cáncer es una enfermedad silenciosa”, manifestó.

La reforma que presentará en el Senado, respaldada por Maloro Acosta, su compañero de fórmula al Senado, aseguró Sylvana Beltrones, no es sólo para beneficio de mujeres, sino que se incluye que hombres tengan también un día, para hacerse el estudio de detección de cáncer de próstata.

En la reunión, mujeres de distintos sectores de la capital sonorense expresaron la necesidad de apoyos para sus hijos como becas y espacios para practicar deporte; así como capacitación para el autoempleo y de esa manera ofrecer mejores condiciones a su familia.