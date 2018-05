Informan sobre seguro de viajeros en camiones

Colocan carteles informativos en las unidades de las rutas de la ciudad

Hasta mil 500 salarios mínimos es el monto que cubre el seguro de viajero en caso de lesión por negligencia del chofer en los autobuses urbanos de Sonora, anunció Carlos Morales Buelna, Director de Transporte del Estado.

Morales Buelna durante la colocación de carteles informativos en camiones de diferentes rutas de Hermosillo, señaló que en caso de accidente es necesario que el pasajero no se retire del lugar e informe al conductor sobre las lesiones para que solicite atención médica, o bien, en caso de haber sufrido un accidente y no sentir dolor en el momento, el usuario tiene 24 horas para reclamar.

“Estamos pegando calcomanías en los autobuses para informar a los usuarios cuáles son sus derechos al momento de pagar su pasaje en una unidad, y fundamentalmente el seguro de viajero en el que los transportistas están obligados por ley cubrir hasta mil 500 días de salario mínimo por cualquier incidente que tengan”, indicó.

El Director de Transporte destacó que al momento de reportar el incidente el usuario debe proporcionar: número de la unidad, línea, lugar y hora aproximada del percance, y aclaró que la empresa de transporte y la compañía aseguradora no indemnizan por lesiones ambulatorias o anteriores al accidente.

Agregó que el seguro de viaje es intransferible y no cubre casos ajenos a la responsabilidad del operador, tales como: vandalismo, riñas a bordo de la unidad, colisiones por otros vehículos, conducta temeraria, atentados y explosivos.

Para mayor información los usuarios pueden ingresar a la página: http://une.sonora.gob. mx/seguro-del-viajero.html y en caso de quejas o dudas comunicarse vía whatsapp al: (662)104-77-55.