Qué dice la cerilla de oídos de tu salud

No es lo más agradable del mundo, pero tu propia cerilla de oídos puede decirte un poco de lo que sucede en tu interior. Como sabrás, el color y consistencia de tu orina, popó, saliva y moco ofrecen señales de posibles problemas de salud…y lo mismo sucede con esa cosa amarilla que sale de tus oídos.

Y no te preocupes, esta cerilla tampoco es que te diga mucho como tus mocos, pero a pesar de ello, no debería pasar completamente desapercibida.

Muy líquida y con tono verde

Si has estado sudando, un flujo muy líquido de tus oídos posiblemente sea el resultado de tu prespiración que ha entrado a tu oído y se ha combinado con la cerilla. Pero si no has estado sudando y la cerilla líquida es verde o amarilla oscura, podría ser señal de una infección.

Pegajosa y seca

Para la mayoría, es una o la otra, y cada una ofrece pistas diferentes de tus genes. Según un estudio americano, las personas con descendencia asiática tienen cerilla seca, mientras que los descendientes de europeos y africanos tienen cerilla pegajosa y húmeda.

Tiene un olor penetrante

Podrías tener una infección o dañada la parte de en medio del oído. Esto también incluye numerosos síntomas que, juntos, se refiere a ‘otitis crónica media‘. Uno de los síntomas es cerilla muy olorosa, junto con problemas de equilibrio, zumbido en los oídos y la sensación de tener la oreja llena o bloqueada. Para esto es súper importante acudir con un médico.

Se escurre

Una infección o lágrimas dentro del oído puede resultar en la formación de un tumor anormal llamado ‘cholesteatoma’, el cual tiene la estructura de un quiste y llena casi todo el canal del oído. En lugar de presentar flujo, la ‘cerilla’ se escurre externamente. Este cholesteatoma también presenta síntomas como dolor y presión en el oído.

No hay

Si no tienes cerilla, es probable que tengas una condición súper extraña llamada ‘keratitis obturans’. En lugar de salirse, la cerilla se acumula dentro del oído hasta que es muy difícil de sacar. Si es tu caso, habrán más síntomas como dolor y presión.

