Probablemente vote por AMLO, afirma Diego Luna

El actor Diego Luna, reveló en una entrevista que “probablemente vote por él”, en alusión a Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Radio Fórmula, el actor fue cuestionado sobre el sentido de su voto para la elección presidencial del 1 de julio:

“¿Eso quiere decir que no has definido tu voto o ya lo definiste?-le preguntó el entrevistador- no ,no, no, estoy cada vez más confundido, a mí me queda claro que desde mi perspectiva voy a acabar votando por el menos peor, no hay nadie ahí realmente que me represente en todos sentidos, que su ideología me parezca interesante, consecuente”, respondió el actor.

De acuerdo con Luna, su prioridad es que “el PRI no vuelva a ganar”, sin embargo, al ser cuestionado sobre si veía en el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, una opción viable, dijo: “no llevo haciendo campaña con ellos desde que arrancaron porque tengo muchas diferencias, pero sin duda voy a tener que votar por alguien, yo sí no voy a anular mi voto, entonces probablemente vote por él”.

El actor reconoció que mencionar el sentido de su voto tiene un impacto y por ello, antes de hacerlo público tendría que considerar muchas cosas, “creo que hay que ser muy crítico, hay que ser muy paciente (…) hay que ver quienes lo rodean, hay que ver ese equipo”.

Luna reconoció que tanto Ricardo Anaya como López Obrador son sus opciones para la elección presidencial y que la decisión final la tomará durante la veda.

Fuente: SDP noticias