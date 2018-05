Liam Gallagher estrena vídeo con mensaje a víctimas de atentado

La estrella del rock Liam Gallagher estrenó su nuevo video de la canción I’ve All I Need, incluida en su más reciente producción en solitario As You Were. Liam después de la separación de Oasis, banda con la que alcanzó fama mundial, publicó dos materiales como parte de Beady Eye, pero fue hasta el año pasado que inició su camino en solitario y que marcó su regreso a los escenarios con este ambicioso proyecto.

En el video de I’ve All I Need se puede ver al músico no solo en el escenario si no también en backstage, saludando a personalidades de la talla de David Beckham, Dave Grohl, entre otros, e imágenes por todo el mundo junto a sus fans, y en sus traslados hacia los diferentes destinos como Glastonbury, y distintas ciudades de Asia, Sudamérica, Norteamérica y Europa. En la mayoría de estos conciertos estuvo acompañado de sus hijos Lennon y Gene. El videoclip es dirigido por Charlie Lightening encargado también de hacer el documental que se encuentra en producción del ex Oasis.

Además en el final del video el británico muestra su apoyo a las víctimas del atentado terrorista en la Arena de Manchester el 22 de mayo del 2017,con unas breves y emotivas palabras.

Les dejamos a continuación el video de I’ve All I Need, lo nuevo Liam Gallagher.