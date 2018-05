Cristiano Ronaldo prendió las alertas en el festejo de la tercera Champions en fila y 13 de la historia.

El portugués insinuó su salida del cuadro merengue en la celebración por el 3-1 sobre Liverpool.

“Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado.

“He disfrutado este momento”, añadió Cristiano.

“Ahora hay que disfrutar el momento, hicimos historia, que es lo que buscamos y el futuro de cualquier jugador no es importante, lo importante es que hicimos historia”.

Por su parte, Sergio Ramos comentó tras los dichos de CR7, que el luso “no estaría en ningún sitio mejor que aquí”.

CR7 conquistó su quinta Copa de Europa o Champions League en una lista que tiene, entre otros, a Alfredo Di Stéfano o Paolo Maldini.

El jugador con más Copas de Europa es Paco Gento con 6.

Cristiano deja en el camino a Clarence Seedorf, Samuel Eto’o, Gerard Piqué, Xavi, Andrés Iniesta y su adversario Lionel Messi, ellos con 4.

Después, en la zona mixta, Cristiano aceptó que no era el momento oportuno para decirlo, pero que fue honesto.

“No era el momento adecuado, pero he sido honesto. No hablo mucho, pero cuando hablo, hablo. Claro que tengo algo que decir, pero no era el momento adecuado, aunque no me arrepiento, porque cuando eres honesto.

“Viene de lejos. El dinero no es el problema. He ganado Cinco Champions, cinco Balones de Oro, ya estaba en la historia, pero ahora aún más. No estoy molesto porque sé lo que doy al club. No quiero borrar este momento único, con mis compañeros que son unos campeones”, declaró.

Al ser cuestionado si seguirá en el Real Madrid, sólo prometió que en unos días dará un mensaje a la afición.

“No puedo asegurar nada, no me voy a esconder, en los próximos días hablaré. La vida no es sólo gloria”, dijo.