Dan una de su chocolate a banquero$…Los que vaya que ya van a tener pretexto, después del reciente hackeo del fueran objeto en sus sistemas operativos, son los banqueros, eso para justificar todo tipo de fallas, principalmente en perjuicio de su clientela, por como ahora a ellos los delincuentes cibernéticos los infiltraran y les sustrajeran alrededor de ¡¡$800 millones de pesos!! De ese pelo.

En lo que es un millonario sabotaje que les hicieran a los magnates de los diferentes bancos, entre ellos el más grande, que es Banamex, lo que provocó un caos en la prestación de ese servicio bancario, después de que les hackearan las transferencias bancarias que se hacen por Internet, las cuales nomás no llegaron a sus destinatarios, sino a las cuentas de esos maleantes que operan en la red. Así la vaquetonada.

Pero al margen de que incluso eso causara que se retrasaran los pagos de las nóminas que manejan las empresas a través de la banca, con todo y que lo negaran, las dudas llegaron a tal grado, que quien tuvo que salir a aclarar el punto es el de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, de que el dinero de los clientes no estaba en riesgo.

Es por eso que por más justificaciones que ha habido, pero lo cierto es que a los usureros de esos negociazos redondos “les dieron una de su propio chocolate”, por esa infiltrada y millonada que les sacaran, que muy seguramente que por la pingüe$ ganancias que obtienen, será como “quitarle el pelo a un gato”, como lo exhibe que están por hacer un reparto de utilidades del 2017 que será histórico. ¡Zaz!

Ya que con ese tipo de leoninos changarros sí que aplica aquello de que, ¡la ca$a nunca pierde!, por de a cómo ganan por todo, como lo prueba el último reporte ventilado por la propia Condusef, de que de las casi cien mil quejas que atendieron en el primer cuatrimestre del presente año contra el sector financiero, más de la mitad estuvieron relacionadas con esas pifia$ de la banca múltiple. Así las tran$a…ccione$.

No obstante y que la que ha dejado mucho que desear ante esa insólita hackeada, es la delegada de la Condusef, Blanca Alicia Rosas López, a pesar de que Sonora fuera de los Estados más afectados, de ahí que amerite el que se de santo y seña del como ha estado esa afectación por estos lares, y más porque se supo que a muchos cuentahabientes “les cayeron como del cielo” parte de esos depósitos sustraídos.

Habrá “Ley Seca” en las graduaciones…Como sobre aviso no hay engaño y por lo que ya ha pasado en otros años, sí que está por demás acertada la advertencia que ya están haciendo desde la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), cuyo encargado de despacho es Víctor Guerrero, de que en la temporada de graduaciones que se avecinan en las “Prepas”, estará prohibido “el chupe” de alcohol.

Al ventilarse que los festejos que ya realicen los alumnos al finalizar esos actos protocolarios de la “entrega de papeles”, que acreditan que ya terminaron sus estudios de Preparatoria o del nivel de Educación Media Superior, ya son responsabilidad de los padres, así sea el baile de graduación, por hasta ahí llegar la función de los centros educativos, por las pachangas ya ser otra cosa. De ese tamaño.

Derivado de que la instrucción que hay, es de que esas ceremonias sean de lo más solemnes, al únicamente enfocarse a la repartición de reconocimientos y documentos de terminación o certificados, pero ya los “conbebios” que hacen para celebrar el fin de cursos, son decisión del alumnado, al igual que de los papás, así como el si permiten que exista el consumo de “cheve” y de la llamada “agua loca”.

De ahí el llamado que le están haciendo a los jóvenes próximos a graduarse, así como a los paterfamilias, para que se lleven la fiesta en paz y puedan tener una sana convivencia, y no incurran en los clásicos excesos que muchas veces han terminado en tragedia, no obstante y que aunque eso ya se sale de la competencia de los planteles, pero aún así no dejan de supervisarlos, aunque sea de manera informal.

Ya que una vez que ya les entregan ese “papelito” habla, para que puedan inscribirse en la universidad, ya lo que hagan después es competencia de los progenitores, y más que nada de los que egresan de Secundaria, por ser los que vienen con toda la aviada, ya que por ser adolescentes, adolecen de criterio y madurez, como lo dice el mismo término, de ahí el porque se hace necesario que “les vayan a la mano”.

Hacen ruido denuncias de narcomenudeo…Con todo y que podrán parecer muy pocas, pero el que sí que está como para alarmar, es el dato que acaba de ventilar la Procuraduría General de la República (PGR), vía el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de que Sonora es el Estado del País que tiene más denuncias por el delito de narcomenudeo. ¡Pácatelas!

Eso porque de acuerdo a las cifras contabilizadas entre enero y abril del presente 2018, la Entidad acumula 72 expedientes de esos que están en proceso, superando incluso en ese tipo de averiguaciones previas a regiones como las de Michoacán y Baja California, que registran 36 y 27, respectivamente; mientras que otras que raramente no aparecen, son Tamaulipas, Durango, Coahuila y Campeche.

Aún y cuando se sabe que en esas zonas es en las que más opera el “Narco”, más que por estos lares, pero ni así están siendo incluidas en esa estadística, lo que deja entrever que a ese extremo podrían tener controladas esas plazas, como para que no les “pongan el dedo”, por no entenderse de otra forma el que latitudes como la de Sinaloa, nomás no estén siendo incluidas en ese “denunciómetro” de la PGR.

Y es que a pesar de que el año pasado se hubiera dado a conocer por esa misma instancia federal, que en el territorio sonorense habían detectado quince grupos operando en lo que es ese narcotráfico urbano, principalmente en Obregón y en “Hornosío”, ciertamente que no se cree que esa acción delincuencial del crimen organizado esté por encima de la que hay en tierra michoacana, tamaulipeca y sinaloense.

Sin embargo y cualquier que sea el caso, pero ahí está esa alerta para que pare oreja el secretario de Seguridad Estatal, Adolfo García Morales, en lo que es un dato que podría tener varias lecturas, como es el que por aquí haya mucha incidencia en ese sentido, porque el delegado de la PGR, Darío Navarro, sólo ha estado “pintado”, o en su defecto esos números son resultado del trabajo que han presentado. ¿Será?

Mantienen nivel de crecimiento económico…Ahora sí que de acuerdo a los más recientes indicadores nacionales, lo que no ha resultado flor de un día, como dice el dicho, es el crecimiento económico sostenido de Sonora, producto de una gobierno que promueve y facilita la inversión, además de trabajar en coordinación con la iniciativa privada y los otros niveles gubernamentales. ¡Órale!

O séase que así se ha seguido destacando en ese rubro a nivel País, según ese saldo favorable ventilado por el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada, que se ha visto reflejado en una baja considerable en la tasa de desempleo, así como en la generación de 61 mil 095 nuevos empleos por parte del sector empresarial, derivado de una administración estatal facilitadora como la claudillera. ¿Cómo la ven?

Prueba de ello es que en base a los reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de septiembre a diciembre del 2015 se crearon 2 mil 651 nuevas plazas laborales; 22 mil 858 en el 2016; 23,680 en el 2017; y de enero a abril del presente año han sido 11 mil 906, por lo que así ha estado el avance o la tendencia a la alza, en un ámbito que es el motor o lo que mueve a todos los demás.

Pero para quienes les queden dudas de ese progresada, es que Vidal Ahumada resaltara, que en el primer trimestre de 2018 el Estado registró una tasa de desocupación del 3.2%, reduciéndose el número de personas que están sin chamba, de 50,810 a 46,050 en ese periodo, en lo que son cifras que lo colocan en el segundo lugar entre las Entidades fronterizas, por lo que así han hecho la tarea en esa materia.

Al ser considerada como la tasa de desocupación más baja en 13 años, desde el segundo trimestre del año 2005, después de que el promedio anual en el 2015 era del 5.1%, lo que se ha reducido con la llegada de las nuevas inversiones, si se toma en cuenta que a la fecha ya se contabilizan 107 Proyectos de Inversión, con un valor de más de 5 mil millones de dólares, de los cuales 43 son nuevas empresas. Así el dato.

