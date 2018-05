Roban boletos para el Mundial de Rusia a una empresa de paquetería

La empresa de paquetería DHL, seleccionada por la FIFA para entregar los boletos, confirmó que el 10 de mayo una de sus unidades sufrió robo con violencia en Jalisco

La empresa de paquetería DHL, seleccionada por la FIFA para entregar los boletos del Mundial, confirmó que el pasado 10 de mayo una de sus unidades sufrió robo con violencia en Jalisco, misma que transportaba entradas para Rusia 2018.

El miércoles se publicó que el aficionado Jair Rafael Gutiérrez no recibió en Tonalá, Jalisco, los cuatro boletos para el Mundial. La entrega de DHL estaba pactada para el 10 de mayo, pero le avisaron a Jair por correo electrónico hasta el 14 de mayo que su paquete había sido robado.

Manuel Montes Bertín, director senior de legal y relaciones gubernamentales de DHL Express México envió a CANCHA una carta donde detallan lo sucedido con los tickets del aficionado tapatío.

“En México hemos procesado más de cinco mil boletos de forma exitosa, no obstante lo anterior, el pasado 10 de mayo sufrimos un robo con violencia a una de nuestras unidades que transportaba un paquete con los boletos que dieron pie a una nota publicada el miércoles”.

“Por otro lado quiero aclarar que nuestro personal de Servicio al Cliente intentó contactar vía telefónica al usuario afectado sin embargo no fue posible hacerlo.

“Posterior a este intento, y de acuerdo con protocolos internos, se realizó la notificación del robo vía correo electrónico.

“Hacemos de su conocimiento que, como parte de los procesos de seguridad que caracterizan a DHL Express México, se levantó una denuncia ante Ministerio Público y que además estamos cooperando con distintas autoridades, entre ellas, Profeco”, puntualizó.