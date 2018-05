Proyecto renovador del Tricolor

Si el camino fue muy diferente el paso final también tenía que serlo, por más paradoja que parezca. La incertidumbre es cosa de otros procesos, lo mismo que las concentraciones finales de casi dos meses.

Gerardo Torrado, hoy director deportivo del Tri y con tres Mundiales que lo respaldan, aseguró que el preámbulo para Rusia 2018 es sobresaliente, respecto a lo hecho anteriormente.

“Hoy la preparación es diferente a las que yo había tenido en los Mundiales que me tocó jugar. Es una preparación con menor tiempo, pero más intensa, en el sentido de poner las ideas futbolísticas sobre la mesa, que las entiendan, que las digieran y las ejecuten de mejor manera”.

Las concentraciones de cara a Sudáfrica, Alemania y Brasil tuvieron en promedio de tres semanas más de duración que la de Rusia. Durante la liguilla, varios de los convocados se iban sumando una vez concluida su participación en el torneo, mientras que de cara a esta Copa del Mundo la Selección sólo podrá trabajar un mes.

Sin embargo, los entrenamientos especiales que diseñó el seleccionador Juan Carlos Osorio tuvieron un papel vital, indicó Torrado, quien afirmó, de paso, que existe un vínculo entre el estratega y los jugadores.

“Para mí, el proceso ha sido muy bueno. Veo una gran comunión entre cuerpo técnico, entrenador y jugadores. Se comparten las ideas que al jugador se les pide que llevan a cabo en el campo de juego y eso me parece algo importante”, aseguró.

Las derrotas ante Chile en la Copa América, Alemania en la Copa Confederaciones, y ante Jamaica en la Copa Oro no manchan el paso de México. Torrado calificó como una gestión sumamente exitosa la del colombiano, en la que, a su parecer, se ha dejado de lado la incertidumbre que fue una constante en Mundiales previos.

Si bien hubo resultados que fueron escandalosos, siempre se siguió una misma línea teniendo los objetivos bien claros que eran clasificar a un Mundial y luego jugar siete partidos durante el Mundial de Rusia.

“Fue una clasificación sin contratiempos: se logró en el primer lugar, se ganó en estadios en los que hacía tiempo no hacía, se trajeron muchos jugadores jóvenes que hoy en día son piezas importantes dentro de la Selección mayor y no han habido esos altibajos en los que de repente estás arriba y luego estás sufriendo para calificar. Hoy, todo eso no existe. Lo que hay es una base de jugadores que fue llamada casi en todo el proceso y eso hace que se sientan cómodos y que entiendan bien las ideas que se quieren lograr en el campo”, comentó.