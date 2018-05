Paga 23 mil dólares por dos panecillos rellenos y ni se da cuenta

Un hombre de la provincia china de Henan pagó error más de 147.000 yuanes (23.000 dólares) por un par de panecillos rellenos, y ni se dio cuenta de su error hasta que fue contactado por el servicio al cliente de la plataforma de pago móvil Alipay.

El cliente, Han Hongwei, utilizó el servicio de pago Alipay para comprar dos baozi cocidos al vapor en una tienda en la capital de la provincia, Zhengzhou. Sin embargo, en lugar de ingresar la cantidad correcta a pagar, introdujo su contraseña de Alipay, 147258, según explicó más tarde a la policía.

He Liuzhu, el gerente de la tienda, se dio cuenta de que había recibido la cantidad equivocada después de hacer su contabilidad mensual. Como el cliente no apareció y la revisión de las imágenes de vigilancia no dio resultados, se dirigió a los medios de comunicación y a la policía que finalmente localizó a Han.

Al hombre le fue devuelta la cantidad total en una estación de policía local, mientras que el gerente fue premiado con 5.000 yuanes (1.050 dólares) por la compañía matriz por su honestidad.

Fuente: demasiadoloco