Olga Sánchez, a favor de la amapola medicinal y mariguana para uso lúdico

La abogada propuesta por Juntos Haremos Historia como próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció a favor de despenalizar la amapola y mariguana, en el primer caso para uso medicinal y en el segundo también para fines lúdicos.

En entrevista con El Financiero, la ex ministra de la Suprema Corte de la Nación afirmó que permitir la siembra de la amapola “trae (a las) farmacéuticas (para) que puedan comprar directamente” la sustancia, con el fin de procesar y elaborar morfina y otras sustancias.

“Sería un éxito total”, recalcó.

Además, consideró que se debe despenalizar la mariguana. “Primero, despenalización de la mariguana y en un próximo paso la amapola para las farmacéuticas, y únicamente de forma medicinal la segunda; la primera, para uso lúdico”.

Sobre la amnistía propuesta por el candidato presidencial de la coalición, Andrés Manuel López Obrador, para dar fin a la crisis social emanada del crimen organizado y el narcotráfico, aclaró que ésta sería “para aquellos campesinos pobres que claman una justicia social. Sólo para ellos”.

“No para asesinos, no para torturadores, no para genocidas, no para violadores, no para homicidas, no para tratantes de blancas, no para los que practican embarazos forzados, no para (los que practican) esterilización sin consentimiento, no para todos esos”, sentenció, para luego repetir que la amnistía sería:

“Sí para aquellos que trabajan por necesidad o por la fuerza en los campos para sembrar y cultivar la droga”.

