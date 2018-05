Live It Up, la canción oficial de Rusia 2018

Nicky Jam, Will Smith y la cantante albano-kosovar Era Istrefi estrenaron en redes sociales Live It Up, tema oficial de la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El trío se une de esta manera a cantantes como Ricky Martin o Shakira, que destacaron con sus temas elegidos para el máximo evento del futbol con canciones como “La Copa de la Vida” o “Waka Waka”.

El lanzamiento ocurre a pocos días de que arranque de la justa mundialista, la cual comenzará el 14 de junio en el estadio Luzhniki con el encuentro entre Rusia y Arabia Saudita.

México tendrá un duro encuentro en su debut en Rusia, al enfrentarse el 17 de mismo mes contra Alemania, cuatro veces campeona y que busca defender su título.

Fuente: Lopez Doriga