Lanza Paty Cantú “#333”

La cantante estrenó ayer, un álbum con diversos géneros musicales que muchos le dijeron que no grabara por ser mujer y mexicana

Para algunos el 13 es un número de mala suerte, pero eso no sucede con la tapatía Paty Cantú, quien celebra, precisamente, ese número de años en la industria musical.

El festejo lo hace con el lanzamiento de “#333”, su cuarto disco de estudio en el que por primera vez combina distintos ritmos como el trap y el reguetón.

La cantante afirmó que este cambio se debe a que decidió abrazar su falta de convencionalismos y en especial, la idea de alejarse de las etiquetas.

“El hecho de que tengo un disco que abraza 15 fusiones distintas de géneros musicales que no había probado antes, aunque mucha gente me dijo y aún me insiste que no debería de probar por ser mujer, por ser mexicana, porque vengo del pop o por lo que sea, todo eso son reflejos de que me acepto en mi ser poco convencional, con una alegría y un disfrute enormes”, dijo en entrevista.

Este álbum significa un aprendizaje musical ya que, aseguró, tras tres años realizando giras y lanzando sencillos, es la primera vez que puede plasmar los ritmos que de verdad desea incluir y que puede sentir suyos.

La intérprete de “Corazón bipolar” o “Me quedo sola” señaló que volvió a enamorarse de sí misma en este proceso de creación del disco que salió ayer hoy a la venta y que mostrará el 1 de junio en el Auditorio Nacional, en el primer concierto de la gira que lleva el mismo nombre del material.

“#333” es un álbum grabado en parte en vivo en Guadalajara el año pasado y otras partes en Ciudad de México, Miami, Madrid y Estocolmo. El sencillo actual que promueve es Miento, con Jesse Baez, pero también ya están disponibles otros temas en plataformas digitales como #Natural, en colaboración con Juhn, y No fue suficiente, a dueto con Karol G.