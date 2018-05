Ganar Roland Garros sin Federer tiene el mismo valor: Nadal

El tenista español Rafa Nadal, número 1 mundial, estimó este viernes que la ausencia en el torneo del suizo Roger Federer, número 2 del ranking ATP, no quitará brillo al título en Roland Garros.

Federer optó por no jugar la temporada sobre tierra batida y concentrarse en la de césped y Wimbledon. El suizo tampoco estuvo en Roland Garros el año pasado, en el que Nadal conquistó su décimo título en París.

“Ganar Roland Garros sin Roger tiene el mismo valor, siendo sincero. No puedo decir que las victorias aquí de Federer (2009) o de Novak (Djokovic, 2016) cuando yo estaba lesionado o con problemas no fueran grandes victorias. Cuando yo gano y son otros los jugadores que no están, no cambia”, estimó en una conferencia de prensa en París.

“Es una mala noticia para el torneo, no para mí”, apuntó sobre la ausencia de Federer.

Tampoco estará en este Roland Garros el británico Andy Murray, otro exnúmero 1 del mundo, que sigue recuperándose de sus problemas físicos, mientras que el serbio Novak Djokovic, caído al puesto mundial 22, no parece en sus mejores días, aunque parece ir progresando.

Fuente: medio tiempo